'Sa velikom tugom sam primio vest o odlasku Vladimira Cvetkovića' Vučić uputio telegram saučešća povodom smrti legende Zvezde

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je večeras telegram saučešća povodom smrti Vladimira Cvetkovića, nekadašnjeg legendarnog košarkaša Crvene Zvezde, u kojem je istakao da će njegov rad ostati primer svima koji veruju u sport, fer-plej i čast na terenu i van njega.

"Sa velikom tugom sam primio vest o odlasku Vladimira Cvetkovića, legende srpskog sporta, čoveka koji je svojim znanjem, posvećenošću i energijom ostavio jedinstven trag u istoriji crveno-belih. I danas se sećam svih njegovih saveta, pamtim susrete i sastanke, beskrajno zahvalan za znanje koje mi je preneo i srećan što sam imao čast da ga poznajem", naveo je Vučić u telegramu.

Istakao je da je Srbija samo onoliko velika, koliko su veliki ljudi koji su je gradili, a da je Vladimir Cvetković jedan od onih koji su svoju zemlju voleli i to pokazivali svojim ogromnim trudom, dok su njegova predanost i ljubav prema klubu uzidani u njegove temelje, zauvek ga čineći velikim, snažnim i dostojnim poštovanja.

"Njegova jedinstvena ličnost, prožeta ogromnim entuzijazmom, retkom energijom i dubokim razumevanjem košarke, činila ga je ne samo vrhunskim sportskim radnikom, već i istinskim učiteljem i uzorom. Košarka za njega nije bila samo igra, već ljubav i poziv kojem je ostao veran celog života, a tu strast prenosio je na sve oko sebe. Vladimira su, zbog čeličnog integriteta i svetski priznate stručnosti, poštovali čak i protivnici, a to je čast koju retko ko doživi tokom sportske karijere, ma koliko bogata bila", naveo je Vučić.

"Porodici, prijateljima i poštovaocima dela Vladimira Cvetkovića upućujem iskreno saučešće. Neka počiva u miru", poručio je Vučić.

Legendarni košarkaš Crvene zvezde i nekadašnji funkcioner fudbalskog kluba "crveno-belih" Vladimir Cvetković preminuo je u 85. godini, saopštio je večeras Košarkaški savez Srbije (KSS).

Legendarni Cvele je za košarkašku reprezentaciju Jugoslavije odigrao 149 utakmica i postigao 1.276 poena. Osvojio je četiri srebrne medalje na velikim takmičenjima, na Svetskom prvenstvu 1963. i 1967. godine, Olimpijskim igrama 1968. i Evropskom prvenstvu 1969. godine. Zauvek će ostati upamćena njegova dva pogođena slobodna bacanja za pobedu protiv moćne selekcije SSSR 63:62 na Olimpijskim igrama u Meksiku 1968. godine, kojom je Jugoslavija obezbedila prvu košarkašku medalju u istoriji na najvećoj svetskoj smotri sporta", navodi se na zvaničnom sajtu KSS.

Košarkaško iskustvo pomoglo mu je da postane legenda Fudbalskog kluba Crvena zvezda, gde je kao generalni sekretar za 18 godina doprineo osvajanju 18 trofeja od 1983. do 2001. godine. Bio je jedan od najzaslužnijih za formiranje tima koji je postao šampion Evrope u Bariju i šampion sveta u Tokiju. Od 1992. do 1998. godine obavljao je funkciju ministra za sport.

