'Natovci' i 'rusofili' se dodvoravaju jedni drugima (FOTO)

Novi DSS proslavio je stranačku slavu Đurđevdan, a na događaju su viđeni brojni političari iz blokaderskih redova, pišu mediji.
Kako je objavljeno na fotografijama i snimcima na nalozima Novog DSS-a, na slavi stranke su bili Sofija Mandić i Miodrag Jovanović.
Prisustvovali su i Matija Bećković, Milo Lompar, Đorđe Vukadinović, Aleksandar Pavić, Bojan Dimitrijević, Vladimir Jelić...
Bili su prisutni i Aleksandar Popović i Dragan Maršićanin.
Mediji ističu kako su se na ovom događaju dodvoravali jedni drugima oni koji su za EU, ali i oni protiv, "natovci" i "rusofili", i kako, očigledno, samo traže korist.
07. мај 2026.
Autor: Pink.rs