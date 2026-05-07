'Natovci' i 'rusofili' se dodvoravaju jedni drugima (FOTO)

Novi DSS proslavio je stranačku slavu Đurđevdan, a na događaju su viđeni brojni političari iz blokaderskih redova, pišu mediji.

Kako je objavljeno na fotografijama i snimcima na nalozima Novog DSS-a, na slavi stranke su bili Sofija Mandić i Miodrag Jovanović.

Prisustvovali su i Matija Bećković, Milo Lompar, Đorđe Vukadinović, Aleksandar Pavić, Bojan Dimitrijević, Vladimir Jelić...

Bili su prisutni i Aleksandar Popović i Dragan Maršićanin.

Mediji ističu kako su se na ovom događaju dodvoravali jedni drugima oni koji su za EU, ali i oni protiv, "natovci" i "rusofili", i kako, očigledno, samo traže korist.

Autor: Pink.rs