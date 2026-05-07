'NIJE VREĐANJE INTELIGENCIJE NARODA ŠTO STE 230.000 STUDENATA UZELI KAO TAOCE?' Brnabić brutalno odgovorila "eliti"

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić reagovala je na tvit tajkunske N1 nakon što su objavili rečenicu iz gostovanja profesora Pravnog fakulteta, u kojoj on kaže da predsednik Srbije vređa inteligenciju naroda.

- Isprazna "elita" ponovo briljira! Važno da nije vređanje inteligencije naroda to što ste vi od državnih fakulteta napravili sopstvene političke stranke i što ste, pod plaštom borbe za pravedniju Srbiju, studentima ukrali nenadoknadivu godinu života, a samo zarad vaših političkih ambicija. Uzeli ste preko 230 hiljada studenata i njihovih porodica kao vaše taoce da se dokopate vlasti. I, da budemo sasvim iskreni, nemate pravo da kažete bilo šta čoveku koji je doveo do toga da se nezaposlenost u Srbiji smanji sa 26% na 8%, otvorio preko pola miliona radnih mesta, podigao prosečne plate sa 330 evra na 1.050 evra, izgradio preko 600 km auto-puteva i brzih saobraćajnica, nove kliničke centre, prve naučno-tehnološke parkove u Srbiji i još milion stvari o kojima "elita" do 2012. godine nije ni razmišljala. Kada takav čovek, Aleksandar Vučić predstavi dalji put razvoja Srbije, pametni ljudi slušaju i promisle, pa makar zato što je dokazao da zna šta radi. Samo isprazne i bahate neznalice pomisle da je to vređanje njihove inteligencije (koja je, sasvim jasno, u tom slučaju upitna) - napisala je Brnabić na Iksu.

— Ana Brnabic (@anabrnabic) 07. мај 2026.

Autor: A.A.