AKTUELNO

Politika

'NIJE VREĐANJE INTELIGENCIJE NARODA ŠTO STE 230.000 STUDENATA UZELI KAO TAOCE?' Brnabić brutalno odgovorila "eliti"

Izvor: Pink.rs, Foto: TANJUG/ANA PAUNKOVIĆ ||

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić reagovala je na tvit tajkunske N1 nakon što su objavili rečenicu iz gostovanja profesora Pravnog fakulteta, u kojoj on kaže da predsednik Srbije vređa inteligenciju naroda.

- Isprazna "elita" ponovo briljira! Važno da nije vređanje inteligencije naroda to što ste vi od državnih fakulteta napravili sopstvene političke stranke i što ste, pod plaštom borbe za pravedniju Srbiju, studentima ukrali nenadoknadivu godinu života, a samo zarad vaših političkih ambicija. Uzeli ste preko 230 hiljada studenata i njihovih porodica kao vaše taoce da se dokopate vlasti. I, da budemo sasvim iskreni, nemate pravo da kažete bilo šta čoveku koji je doveo do toga da se nezaposlenost u Srbiji smanji sa 26% na 8%, otvorio preko pola miliona radnih mesta, podigao prosečne plate sa 330 evra na 1.050 evra, izgradio preko 600 km auto-puteva i brzih saobraćajnica, nove kliničke centre, prve naučno-tehnološke parkove u Srbiji i još milion stvari o kojima "elita" do 2012. godine nije ni razmišljala. Kada takav čovek, Aleksandar Vučić predstavi dalji put razvoja Srbije, pametni ljudi slušaju i promisle, pa makar zato što je dokazao da zna šta radi. Samo isprazne i bahate neznalice pomisle da je to vređanje njihove inteligencije (koja je, sasvim jasno, u tom slučaju upitna) - napisala je Brnabić na Iksu.

Autor: A.A.

#Ana Brnabić

POVEZANE VESTI

Politika

'KO RAZUME, SHVATIĆE' Brnabić: Šolak i ekipa uzeli i podelili 1,5 milijardi evra, vlasnik je isti, Brent Sadler je ćaci, a za sve ovo je kriv Aleksand

Politika

BRNABIĆ ODGOVORILA PAVIĆEVIĆU: Čoveče, pa vi ste učinili sve da od studenata napravite 'medij', podržali ste ih u zombifikaciji

Politika

Brnabić odgovorila Ponošu: Vaša mržnja prema Vučiću je takva i tolika samo što mu ni do kolena niste

Politika

'VUČIĆ NE DA BIRAČKI SPISAK?!' Brnabić odgovorila Šolakovcima: Da li je vas sa N1 bar nekada, bar malo, sramota?

Politika

'MALA MILICA JE KRIVA ŠTO JE SEDELA NA NOŠI' Brnabić odgovorila na Đilasove sramne izjave: Svi smo krivi, samo nije NATO kriv - To je njegova politika

Politika

'PRIZNALI DA SU SLAGALI' Brnabić: Mala pobeda za istinu, još jedna velika sramota za 'profesionalce' sa N1