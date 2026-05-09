Vučević: Ovo će biti najteži izbori od 2012. godine, sudbonosni za narednih 15 godina

Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević izjavio je danas da će ta stranka biti spremna za vanredne parlamentarne izbore kad god da oni budu održani.

On je dodao da će ti izbori biti najteži od 2012. godine, ali i sudbonosni za narednih više od 15 godina. Vučević je, obraćajući se građanima okupljenim u Velikoj Lomnici kod Kruševca, na narodnom saboru jedinstva, stabilnosti i budućnosti, istakao da će izbori suštinski biti jednostavni i da će građani birati između, kako je rekao, političara Vladana Đokića i predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

"Izbori, kad god da budu, mi ćemo biti spremni za njih. Da li su na leto, jesen ili zimu, manje je bitno. Ključno je kako će građani da glasaju, odnosno šta će da odluče. Biće teški izbori. Nemojte da se opuštate. Ovo će biti najteži izbori od 2012. godine. Možda sudbonosni za narednih 10-15, rekao bih više godina. Ali suštinski jednostavni. Imaće građani da biraju između političara Đokića i između predsednika Vučića. To je izbor koji se nalazi pred građanima Srbije. Sve ostalo su nebitne stvari, sve ostalo je zamagljivanje", rekao je Vučević.

Dodao je da je SNS razumeo glas građana i da ljudi hoće promene, ali, kako je naglasio, ne promene koje nude blokaderi i ne promene nasiljem.

"Ne promene izbacivanjem đaka iz škola i studenata sa fakulteta. Ne promene tako što ćete zabraniti paoru da ide na svoju njivu i radniku u fabriku, time što ćete hteti da ukinete srpsku vojsku i da kažete da je Kosovo nezavisno. Nego promene koje će ojačati našu Srbiju i našu porodicu. I ja verujem da te promene možemo sprovesti samo mi, zajedno sa Aleksandrom Vučićem. Kad kažem mi - većinski narod Srbije. Narod koji voli svoju državu i ljubi svaki pedalj svoje otadžbine", istakao je Vučević.

On je okupljene zamolio da se nastavi zajednička borba, ali poštujući svakog građanina.

"Mi nikad nismo nikom išli na kuću. Nikom nismo napali stan, porodicu, supružnika, decu, unuke. Ne znamo ni ko gde živi. Oni su nama dolazili na kuće. I Bati (Gašiću) su dolazili ovde u Kruševac na kuću. I mnogim drugim našim članovima. A na naš ponos da bude, da čuvamo državu, da uradimo sve što treba. I da ta pobeda, ne SNS-a, nego pobeda Srbije, bude čista i ubedljiva. A neka bude kako je rečeno, neka bude najbolja ovde u Rasini, neka bude baš najbolja ovde u Lazarevom gradu, neka bude u Kruševcu najbolja, najjača, najubedljivija pobeda", rekao je Vučević.

On je građanima Rasinskog okruga zahvalio što su, kako je kazao, sačuvali državu, a ne stranku i mandate, ne procente, nego državu.

"Ovo je bio napad na Srbiju. 18 meseci su nam najbrutalnije, najpodlije napadali državu. Nije to bio napad na nekoga ko je Aleksandar Vučić, nego je bio napad na predsednika Republike koji čuva državu, koji je biran od građana Srbije da je čuva, a zove se Aleksandar Vučić. Nije ovo bio napad na SNS, nego je bio napad na one koji su izabrani od naroda da čuvaju i gradove i opštine i državu", rekao je Vučević.

Naveo je da je sada vreme da se institucije vrate državi i narodu i da se vrati prosvetni sistem državi, narodu, građanima, đacima, profesorima.

"Ali i pravosuđe da se vrati državi, da sude po Ustavu i zakonima, a ne po političkom opredeljenju. Da vratimo ono što je oteto od naroda i od države", naglasio je Vučević.

Presednik Izvršnog odbora SNS-a Darko Glišić rekao je da očekuje od članova SNS-a da daju sve od sebe i potvrde dobru politiku koju predvodi predsednik Srbije Aleksandar Vučić, a koja je omogućila da Kruševac, kao i čitava Srbija, živi svoje najbolje dane.

"Mi želimo da ti dani potraju. Mi želimo da se borimo da svakoga dana bude sve bolje i bolje. Mi želimo svakoga dana da napredujemo, da se borimo, da nam rastu plate, da nam rastu penzije, da se grade ovi divni auto-putevi koji nas spajaju", rekao je Glišić.

Istakao je da se u Srbiji lako i brzo zaboravlja, kao što su neki možda zaboravili vreme od pre 15, 20 i više godina kada su se zatvarale fabrike i kada nije bilo sredstava za izgradnju puteva. Glišić je rekao da u Kruševcu očekuje najbolji mogući izborni rezultat.

Član Predsedništva SNS Bratislav Gašić je istakao da su članovi SNS tokom prethodnih godinu i po dana trpeli tortutu u celoj zemlji od strane onih koji mrze Srbiju i žele da je zaustave.

"Vi danas pokazujete da Srbija ne želi da stane, da Srbija želi da radi, da Srbija želi da se razvija. Da Srbija želi da se druži, da se voli. Zato smo se danas mi okupili u Lomnici. Ne zbog njihovih laži koje svakog dana plasiraju na društvenim mrežama", naveo je Gašić.

Zamolio je okupljene da na laži odgovaraju "bez pardona".

"Na svaku njihovu laž odgovarajte da lažu, da ne znaju i da nemaju program s kojim bi izašli pred građane Srbije, građane Kruševca, Lomnice, već samo laži", rekao je Gašić.

On je podsetio da u Lomnici pre 2012. godine nije bilo asfaltiranog puta niti ulične rasvete, da su škola i Dom kulture bili u lošem stanju i istakao da je sve u selu urađeno u prethodnih 14 godina.

"Ne samo u Lomnici, ne samo u Bucima, ne samo u Bukovici, nego u 101 naseljenom mestu Kruševca. Svakog dana im pričajte o tome. Ne dozvolite im da lažima dolaze do glasova građana Srbije", rekao je Gašić.

Istakao je da će SNS nastaviti dalje da radi, jednako predano kao u proteklih 14 godina. Gašić je pozvao aktiviste SNS da svakog dana izlaze na teren i obilaze sugrađane kako bi pokazali koliko su bolji od onih koji, kako je rekao, mrze Srbiju i žele da je zaustave.

Vučevića, Gašića i Glišića je kod doma kulture u Velikoj Lomnici dočekao veliki broj građana koji su nosili srpske zastave, kao i gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović i predsednica GO SNS Kruševac Nevena Đurić Nikitović.

Autor: Jovana Nerić