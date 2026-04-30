NA VIDOVDAN SE VIDI NAJBOLJE! Lider naprednjaka o velikom skupu SNS, otkrio i šta će biti glavna poruka

Lider naprednjaka i savetnik predsednika republike za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je gostujući na Pink televiziji da će na Vidovdan biti veliki skup Srpske napredne stranke i otkrio šta će biti glavna tema.

-Od Kosova polja pa do ovamo se govorilo da se na Vidovdan vidi najbolje. Ja se nadam da će to biti veliki skup i tamo razgovarati sa građanima. Radujem se tom skupu, da li će biti najveći nije lako, ali verujem da će dan pred Vidovdan biti to poruka da mi ne želimo više ikada da nam se dešava ono što se ranije dešavalo na Vidovdan, kada su nas ponižavali, izručivali naše predsednike. Čovek mora da sačuva dostojanstvo, država mora da ima svoj integritet. To će biti jedan naš dijalog i društveni dogovor sa našim građanima - rekao je Vučević.

Autor: S.M.