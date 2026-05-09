Stefan Krkobabić povodom Dana pobede nad fašizmom: Ne treba se stideti pobede dobra nad bezumnim zlom

Izvor: Pink.rs

- Ne treba se stideti pobede dobra nad bezumnim zlom! - rekao je Stefan Krkobabić, potpredsednik PUPS-a – Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije, polažući venac na Spomen kosturnicu žrtvama fašističkog terora u Zemunu i dodao:

- To od nas traže sve nevine žrtve, svih 6.500 njih - mučenih i ubijenih u logoru Zemun od 1942. do 1944. godine, sahranjenih u ovoj najvećoj masovnoj grobnici u Srbiji. One nas obavezuju da taj neljudski, bezuman zločin nikada ne zaboravimo! –poručio je Krkobabić.

U delegaciji PUPS-a bili su predstavnici boračkih organizacija na čelu sa Milivojem Stanićem i narodni poslanik Aleksandar Đukić.

