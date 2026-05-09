'USKORO ĆE BITI IZBORI! OČEKUJEM UBEDLJIVU POBEDU' Vučić se obratio javnosti: Mi se borimo da pobedi Srbija! Donosi se odluka - BUDUĆNOST ILI PROŠLOST (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je na Instagram profilu "avucic" snimak iz današnje posete Šidu.

Predsednik je tokom obraćanja rekao da očekuje ubedljivu pobedu na predstojećim izborima.

- Pred nama su uskoro, dragi prijatelji, izbori za budućnost Srbije. Izbori na kojima se donosi odluka: hoćemo li u budućnost ili u prošlost. Mi hoćemo da nam Šid bude ekonomska tvrđava. Hoćemo da vi živite bolje, i zato hoćemo da ulažemo mnogo više novca. Do kraja godine više od 20 miliona evra ćemo iz Beograda da uložimo u Šid. A vama, kojima je uvek država bila najvažnija, beskrajno hvala. Hvala vam što volite Šid, hvala vam što volite Srem, hvala vam što volite Srbiju, hvala vam na ljubavi, hvala vam na svim teškim danima kroz koje ste prolazili. Očekujem ubedljivu pobedu. Da im pokažemo koliko volimo Srbiju. Živela Srbija, hvala vam još jedanput! - poručio je Vučić.

Autor: Iva Besarabić