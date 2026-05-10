Skandal! Biljana Đorđević položila cveće na grobnicu obučena u drečavo roze! (FOTO)

Biljana Đorđević, kopredsednica Zeleno-levog fronta, zgrozila je sve kada je položila cveće na spomenike na Kalemegdan obučena kao da je krenula u teretanu, a ne svečano i kako toj prilici dolikuje.

Biljana Đorđević je posetila grobnicu narodnih heroja na Kalemegdanu, povodom obeležavanja 9. maja - Dana pobede nad fašizmom, ali njena pojava je šokirala sve.

Naime, umesto da se obuče svečano, odmereno i prilagođeno prilici, Đorđevićeva se pojavila u drečavoj roze pantalonama, nalik trenerci, i uparenim patikama!

To je odalo utisak kao da je cveće došla da položi, tek tako usput, što su joj zamerili mnogi, a na mreži Iks pogotovo.

"Na ratne memorijale se ne dolazi kao na fitnes profesorice", napisao je jedan korisnik Iks-a.

U grobnici narodnih heroja na Kalemegdanu u Beogradu sahranjeni su heroji Jugoslavije iz perioda Narodnooslobodilačke borbe: Ivo Lola Ribar, Ivan Milutinović, Moša Pijade i predratni komunista Đuro Đaković.

Autor: A.A.