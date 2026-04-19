BRNABIĆ U 'HIT TVITU': Đorđević mi je rekla da njima nije u interesu da mi usvajamo evropske zakone

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić rekla je večeras da joj je poslanica Zeleno-levog fronta Biljana Đorđević na Kolegijumu Narodne skupštine rekla da njima nije u interesu da ova vladajuća većina usvaja evropske zakone.

"Njima je politika: što gore po Srbiju, to bolje po njih. Dakle, oni će da opstruiraju čak i usvajanje evropskih zakona kako bi mogli da trče po Briselu, Strazburu, Berlinu, kako bi se žalili da je ovde sve katastrofa i da mi nismo na evropskom putu. Oni će blokirati usvajanje evropskih zakona, a tamo će pričati da su, u stvari, proevropska stranka", rekla je Brnabić u Hit Tvitu na TV Pink odgovarajući na pitanje da li je to Đorđević izjavila u jednom trenutku na kolegijumu, na kome se govorilo o sednici za glasanje o nepoverenju Vladi na zahtev opozicije.

Brnabić je rekla da je potrebno da se napravi džentlmenski dogovor i da je opoziciji potrebna većina da se održi ta sednica.

"Dobro, dođite, zamolite za većinu. Onda većina traži da zna kako će izgledati ta sednica, makar koliko će da traje, da ne bi došlo do opstrukcije, zato što imamo važne zakone za našu zemlju, za naše građane, našu privredu i naš evropski put. Na šta je meni Biljana Đorđević rekla: "Nama nije u interesu da vi usvajate evropske zakone. Zato što njih baš briga i za evropski put Srbije i za građane Srbije", navela je Brnabić.

Brnabić je prokomentarisala i konferenciju za novinare u parlamentu kopredsednika Evropske zelene partije koji su došli na poziv Zeleno-levog fronta, kao i snimak koji je kasnije napravljen ispred parlamenta.

"Mi ovde imamo takve i taj slugerinski mentalitet, da su oni njih doveli u Narodnu skupštinu da prete njihovoj zemlji, da ponižavaju njihove građane, i onda će sutra da traže od ljudi da glasaju za njih. Pa čekajte, šta vi mislite? Oni su pokazali ovim videom da oni zaista misle da smo mi svi u Srbiji kao psi koje možeš da treniraš. Kako će oni da promene režim Aleksandra Vučića ovde? Tako što će da nam šutnu lopticu, a mi ćemo kao trenirani psi i budale, valjda, da potrčimo za tom lopticom, i onda će Vula Ceci da se smeje", prokomentarisala je Brnabić.

Ona je navela da samo u Srbiji imamo te koji su toliko protiv sopstvene zemlje i dovedu gosta iz inostranstva kome ustupe govornicu.

"Pa čekajte, vi ste Evropska partija Zelenih, a vi ste Zeleno-levi front. Idi u svoju stranku pa pričaj šta hoćeš, ali ne u Narodnoj skupštini Republike Srbije", rekla je Brnabić.

Ona je rekla da bi posle snimka koji su emitovali svi ti iz Zeleno-levog fronta trebalo da podnesu ostavke.

"Da imaju trunku obraza, trunku, da mrvicu dostojanstva imaju, morali bi da podnesu ostavke na svoja mesta narodnih poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Zato što su pokazali da imaju nepoštovanje prema narodu, prema građanima, prema parlamentu, prema institucijama. Ovo je zaista ovakav skandal, pa ovo Narodna skupština ne pamti", rekla je Brnabić.

Autor: Pink.rs