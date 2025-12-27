'IMALI SMO DEFINICIJU HLADNOG RATA PROTIV JEDNE ZEMLJE' Brnabić: Ovo je bila jako teška godina u kojoj je najvažnije to što smo uspeli da sačuvamo mir

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić rekla je da je ova godina bila teška jer je u Srbiju ušlo mnogo novca za destabilizaciju Srbije.

- Videli smo džakove novca koji ulaze na naše fakultete - rekla je Brnabić i dodala da smo videli ljude koji žele da zaustave naš obrazovni sistem.

Brnabić je za Novo vikend jutro Jovane Jeremić na TV Pink istakla da je i neverovatna medijska mašinerija bila i jeste uključena.

- Na delu je dehumanizacija Aleksandra Vučića i potpuna relativizacija toga - kazala je Brnabić i ocenila da bi ljudi u drugim zemljama za iznete neistine završili u zatvoru.

Brnabić je rekla da je ovo bila jako teška godina u kojoj je najvažnije to što smo uspeli da sačuvamo mir.

- To smo uspeli zahvaljujući Aleksandru Vučiću koji je sve vreme apelovao da imamo strpljenje - navela je Brnabić.

Nakon priloga o najvećim lažima u pojedinim medijima Brnabić kaže da je po puštenoj listi prva laž ta da nije najgore to što su slagali da je dečak povređen, pa da je povredama podlegao, nego je gore to što su oni slagali da tu vest nisu pustili.

- Ovo je definicija hibridnog rata protiv jedne zemlje i ovo je preživeti nemoguće. Kada radimo kapitulaciju ove godine dođemo do toga da je nemoguće bilo sačuvati mir - kazala je Brnabić i dodala da smo u snimku čuli 10 laži, a da ih je bilo 10 na dnevnom nivou.

A u to je uloženo mnogo novca. Mi znamo, veliki deo gde, ali javnost nije nikada čula odakle je došao taj novac koji je džakovima unošen na fakultete. Odakle taj novac kada ste tako pravedni? Odakle novac, ko vam je davao, kakvo je poreklo, za šta su vam davali novac? Je li cilj bio Majdan, nasilna smena vlasti?

Brnabić je rekla da se na kraju svega videlo da demokratija nije bila povod ni za šta, već nasilna promena vlasti.

- Stravična godina i neverovatno je da smo uspeli da stabilizujemo situaciju do te mere da Parlament radi normalno i da Vučić godinu završava otvaranjem puteva, povećanjem penzija - kazala je Brnabić.

Komentarišući prilog o pozivu na ubistvo Vučića kaže da je to stravično i da je bilo takvih slučajeva mnogo.

- Oni ne mogu demokratski da ga savladaju, ne mogu ni vizijom ni programima, ni svim lažima, pa onda ga streljajte, što kaže predsednik, verovatno im je to onda jedino rešenje -

Brnabić je rekla da je za vreme Vučića, za 12 godina, izgrađeno više puteva nego u poslednjih 67 godina.

- Naravno da ne mogu da ga pobede, on čovek ne spava, u svakom trenutku razmišlja, planira, naravno da ne mogu da ga pobede, naravno da im je jedino ostalo da ga ubiju - ocenila je Brnabić i dodala da joj je čudno da je Srbija preživela ovakvu godinu.

- Ovo je po definiciji hibridni rat u kojem je cela zemlja trebala da stane, da dođe do građanskog rata... Nisu uspeli zahvaljujući ogromnoj energiji Aleksandra Vučića - dodala je Brnabić.

Kako je rekla, umesto da čuvamo takvog čoveka, koji razmišlja dan-noć da nam bude bolje, sad im to nije dobro.

Komentarišući prilog o streljanju Vučića Brnabić kaže da to treba gledati da bi se videlo kako bi izgledala država da oni vladaju.

- Nemate ni sudstvo ni tužilaštvo, oni bi odlučivali ko će da umre - nemoj da neko misli da bi bilo drugačije, ne bi. Ubili bi prvo Vučića, pa nas - ocenila je Brnabić i istakla da njihova Srbija ne bi bila Srbija za sve, ne bi u njoj bilo mesta ni za one koji glasaju za SNS.

Zagorka Dolovac

Nakon snimka na kojem Zagorka Dolovac ne želi da da izjavu medijima kaže da je to ogroman problem, da ne postoji transparentnost rada tužilaštva.

- Vi niste imali nijednu pres konferenciju da kažu šta rade, dokle je došla istraga, samo su povremeno davali neka štura saopštanja... Onda kažete da u ovom hibridnom ratu protiv Srbija ima i uloga tužilaštva - ocenila je Brnabić.

Kako kaže, time što su krili informacije napravili su još veći problem.

- Tako da je ogromnu ulogu u svemu ovome odigralo tužilaštvo - ocenila je Brnabić i dodala da je mislila da je tako zbog neaktivnosti.

O 2026. godini

Brnabić kaže da veruje da će 2026. godina biti izborna,

- Mi se izborima uvek radujemo - navela je Brnabić i dodala da je bitan trenutak kada dolazi do izbora.

- Pametno je da se raspišu kada Srbija u velikoj meri završi svoj posao oko Ekspa - istakla je Brnabić.

Autor: Pink.rs