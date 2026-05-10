Blokaderka Antonela Riha razvalika plenumaše: U tri rečenice pokopala čitav zgubidanski pokret koji je do juče podržavala

Blokaderka i novinarka Antonela Riha, poznata kao žestoka kritičarka aktuelne vlasti predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koja je otvoreno podržavala blokade u Srbiji, sada je razvalila svoje dojučerašnje istomišljenike plenumaše.

Riha je, naime, na društvenoj mreži Iks u tri rečenice uspela da pokaže koliko je banalno i besmisleno sve što ima veze sa takozvanim studentskim pokretom i njihovim učešćem na izborima.

Ona je to učinila odgovarajući na objavu blokadera koji se na Iksu predstavlja kao Ognjen Rašuo.

- Dovoljno sam mator da se sećam izbora 2000. Niko nije pitao ko će biti na listi DOS-a - napisao je on, očigledno uveren da je otkrio toplu vodu.

Riha ga je na veoma jednostavan način postavila na mesto.

- Nije, jer se znalo šta je DOS, koje stranke, pokreti su uključeni. Politike stranaka i koalicije su uvek unapred poznate, za to ljudi glasaju, a ne za imena na listama. Takođe, niko se ne bavi listama do raspisivanja izbora, to što su studenti pre godinu dana nemtnuli temu je stvar taktike, a možda i neznanja - poručila je Riha.

Ovaj njen odgovor očigledno je veoma zaboleo, pa i razbesneo, blokadere, koji su se na Iksu odmah ostrvili na nju.

- Niko ne napada studente ovako podmuklo kao Riha - primetila je poznata blokaderka sa Iksa po imenu Justicija.

Ona je i podelila Rihin odgovor na svom nalogu, pa su i ostali zgubidani redom počeli da napadaju nekadašnju novinarku.

Autor: A.A.