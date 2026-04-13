'Saberite se i urazumite' Blokaderka Riha 'izgorela' zbog poređenja Tise sa blokaderskom listom

Novinarka i blokaderka Antonela Riha poručila je da mađarska koalicija Tisa i blokaderska lista ne mogu da se porede jer blokaderska nema nikakav kvalitet.

Ona se zapitala u kakvom su očajanju blokaderi i opozicionari kad neki od njih, čak i političari i aktivisti, porede Tisu i takozvanu studentsku listu.



- Saberite se, urazumite, imamo malo vremena ali ga ipak imamo. Ko zna kada će izbori, ne mora sve na prvu loptu, može i osmišljeno i koordinisano. Zaboravili smo da svakome dođe kraj, pa će tako i ovoj vlasti, poenta je da ne nestanemo pre njih, da im vidimo kraj - poručila je Riha na "Iksu".