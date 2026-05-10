Dejan Tomašević predsednik OKS u poseti Danijelu Dimevskom predsedniku Makedonskog olimpijskog komiteta

Dejan Tomašević predsednik Olimpijskog komiteta Srbije boravio je u Skoplju gde je imao zvanični radni sastanak sa predsednikom Makedonskog olimpijskog komiteta Danijelom Dimevskim.

Sastanak je održan u prostorijama Makedonskog olimpijskog komiteta u prijateljskoj atmosferi i konstruktivnom dijalogu, pri čemu je definisano više strateških prioriteta za dalje delovanje kao i o unapređenju međusobne saradnje i budućnosti olimpijskog sporta u regionu.

Centralna tema razgovora bio je zajednički nastup kroz evropski program Erazmus+. Dogovoreno je udruživanje kapaciteta dva Komiteta za zajedničko apliciranje i realizaciju projekata, sa ciljem maksimizovanja resursa namenjenih razvoju sporta, edukaciji i omladinskim sportskim inicijativama.

Istovremeno, poseban akcenat stavljen je na kreiranje strategija i razmenu najboljih praksi za dodatnu popularizaciju i razvoj košarke 3x3.

U smeru buduće saradnje, sagovornici su najavili definisanje konkretnih koraka koji uključuju razmenu stručnog kadra i kontinuiranu organizaciju zajedničkih priprema sportista iz obe zemlje.

U okviru posete, Dejan Tomašević, predsednik OKS imao je priliku da poseti infrastrukturne kapacitete Olimpijskog sportskog centra, kao i da se direktno upozna sa uslovima za trening, razvoj i stručno usavršavanje sa akcentom na najsavremeniju laboratoriju za merenje sportskih performansi.

Dva predsednika su zaključila da postoji ogroman potencijal za zajedničko delovanje koje će u budućnosti značajno doprineti razvoju olimpijskog pokreta u obe države.

