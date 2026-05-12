Vulin: Odlazak Šmita je najveća usluga svim narodima u BiH

Odlazak Šmita je najveća usluga svim narodima u Bosni i Hercegovini. Ovo je Travnička hronika, ovo su konzulska vremena. Svi odlaze, a ostaju na kraju samo narodi koji žive u Bosni, ostaju i gledaju u ledja konzulima, izjavio je senator Republike Srpske Aleksandar Vulin u emisiji Dan na dan upitan da prokomentariše ostavku Kristijana Šmita.

- Evo otišao je još jedan konzul, prilično tužan i smešan, možda i najsmešniji od svih ali je velika zla učinio, veliki zulum je učinio, pokvario je mir koji su tri naroda uspostavila - dodao je Vulin.

Istakao je da je Šmit svojim odlukama bio na pragu da izazove ustanak u Republici Srpskoj.

- On nije mogao da je ukine, niko ne može da ukine Republiku Srpsku, ali možete da dovedete Srbe do pozicije da moraju da se brane i da nema drugog puta nego da odbrane fizički Srpsku, jer samo fizički možete da je ukinete ili da probate da je ukinete. On je bio na putu da tako nešto uradi i najveća usluga svim narodima BiH je odlazak Šmita. Ja se nadam da će velike sile sada razumeti da će morati da se vrate pravu - rekao je Vulin.

Vulin smatra da skupština Republike Srpske sad treba da vrati sve one zakone koje je zbog Šmita morala da poništi.

- I presuda koja je doneta Miloradu Dodiku, kome je otet predsednički mandat, sad bi morala biti podvrgnuta reviziji jer očigledno nije doneta na osnovu prava i zakona. Ne može iz neprava da nastane pravo. Što se grbo rodi vrijeme ne ispravi - zaključio je senator Republike Srpske Aleksandar Vulin.