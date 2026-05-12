AKTUELNO

Politika

Vulin: Odlazak Šmita je najveća usluga svim narodima u BiH

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Odlazak Šmita je najveća usluga svim narodima u Bosni i Hercegovini. Ovo je Travnička hronika, ovo su konzulska vremena. Svi odlaze, a ostaju na kraju samo narodi koji žive u Bosni, ostaju i gledaju u ledja konzulima, izjavio je senator Republike Srpske Aleksandar Vulin u emisiji Dan na dan upitan da prokomentariše ostavku Kristijana Šmita.

- Evo otišao je još jedan konzul, prilično tužan i smešan, možda i najsmešniji od svih ali je velika zla učinio, veliki zulum je učinio, pokvario je mir koji su tri naroda uspostavila - dodao je Vulin.

Istakao je da je Šmit svojim odlukama bio na pragu da izazove ustanak u Republici Srpskoj.

- On nije mogao da je ukine, niko ne može da ukine Republiku Srpsku, ali možete da dovedete Srbe do pozicije da moraju da se brane i da nema drugog puta nego da odbrane fizički Srpsku, jer samo fizički možete da je ukinete ili da probate da je ukinete. On je bio na putu da tako nešto uradi i najveća usluga svim narodima BiH je odlazak Šmita. Ja se nadam da će velike sile sada razumeti da će morati da se vrate pravu - rekao je Vulin.

Vulin smatra da skupština Republike Srpske sad treba da vrati sve one zakone koje je zbog Šmita morala da poništi.

- I presuda koja je doneta Miloradu Dodiku, kome je otet predsednički mandat, sad bi morala biti podvrgnuta reviziji jer očigledno nije doneta na osnovu prava i zakona. Ne može iz neprava da nastane pravo. Što se grbo rodi vrijeme ne ispravi - zaključio je senator Republike Srpske Aleksandar Vulin.

#Aleksandar Vulin

#BiH

#Kristijan Šmit

POVEZANE VESTI

Region

Vulin: Otišao je još jedan okupacioni upravnik, a Srbi su ostali, sa obe strane Drine

Region

ŠMIT ODLAZI, RASTE PRITISAK NA OHR: 'Protektorat u BiH više nema legitimitet'

Politika

Doskorašnji direktor BIA i senator Republike Srpske Aleksandar Vulin poručio iz Banjaluke: Svi Srbi bez obzira gde žive moraju da imaju pravo dobijanj

Politika

Stevandić povodom odlaska visokog predstavnika BiH: 'Prle je davno znao - Šmit kaput'

Region

Dodik poručio Sarajevu: Isporučite Šmita Srpskoj i rešićemo krizu u BiH

Politika

'ŠMIT BI NAJVEĆU USLUGU BIH UČINIO KAD BI SPAKOVAO KOFERE I NAPUSTIO ZEMLJU' Željka Cvijanović odbrusila Kristijanu Šmitu: Daleko ti kuća od nas