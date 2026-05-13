(FOTO) SKANDALOZNI I USTAŠKI SIMBOLI PREPLAVILI SOLIN! Pozivaju na ubistvo Srba, građani traže HITNO uklanjanje: Oglasio se i gradonačelnik!

U Solinu su se pojavili uvredljivi i sramotni natpisi na zidovima, što je izazvalo reakcije građanskih inicijativa i gradske uprave. Gradonačelnik poručuje da se grafiti redovno uklanjaju, ali se ponovo pojavljuju

Sramotni i uvređujući natpisi preplavili su deo Solina, u Hrvatskoj, koji su izazvali burne reakcije javnosti i predstavnika građanskih inicijativa.

Predstavnici Splitska građanska inicijativa upozorili su na, kako tvrde, sve češće ispisivanje neprimerenih simbola po gradskim površinama, navodeći da se time narušava ugled grada koji ima bogatu istorijsku i kulturnu baštinu.

- Verovatno zbog straha od Donalda Trampa i njegovog stava prema antičkim civilizacijama, solinska uprava godinama pokušava da pokaže tendenciju fašizacije gradskih zidina. Neki mogu smatrati simbole na zidovima patriotskim, dok bi drugi radije videli Malog princa i deo njegovog sveta na zidinama. Ko će svima ugoditi u ovim zbunjenim vremenima? Podržimo naše... jer naši su ipak naši, a ne vaši. P.S. Čestitam slavljeniku - poručili su iz inicijative.

Oni su podsetili da je nekadašnja Solina bila jedan od važnijih centara antičke civilizacije, dok su danas, kako navode, zidovi grada prekriveni grafitima i neprimerenim porukama.

Povodom ovog slučaja oglasio se i gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević, koji je istakao da gradske službe redovno uklanjaju grafite, ali da se novi vrlo brzo ponovo pojavljuju.

- Teško se boriti protiv toga — redovno ih uklanjamo, ali se pojavljuju novi. Poslaćemo radnike ponovo da ih očiste - rekao je Ninčević.

Autor: D.Bošković