Blokaderi opet ugrozili obične građane: Izazvali saobraćajku kod Pravnog fakulteta

Kako ocenjuju mediji, svakodnevnim nezakonitim blokadama, blokaderi su ugrozili ne samo sebe već i obične građane, a dokaz je i današnja saobraćajna nesreća kod Pravnog fakulteta.
Kako su mediji preneli, najpre su blokaderi nezakonito blokirali ulicu i napali nervoznog vozača koji je zatim neodgovorno i neprimerenom brzinom, vozeći se u rikverc, oborio i povredio stariju osobu.
Na lice mesta ubrzo su stigle ekipe policije i Hitne pomoći.
14. мај 2026.
Kako ističu mediji, država je i u tom smislu radila svoj posao, ali je teško sprečiti sve incidente koje svojim neodgovornim ponašanjem izazivaju blokaderi.
