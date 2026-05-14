VAŽAN SASTANAK SA KAREN PIRS U LONDONU: Razmotreni bilateralni odnosi Srbije i Ujedinjenog Kraljevstva (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Foto/MSP ||

Državna sekretarka u Ministarstvu spoljnih poslova Nevena Jovanović i generalni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Dušan Kozarev sastali su se u Londonu sa specijalnom izaslanicom Ujedinjenog Kraljevstva za Zapadni Balkan Karen Pirs.

Razmotreni su bilateralni odnosi Srbije i UK, koji su ocenjeni kao tradicionalno dobri, posebno u ekonomskoj, kao i u sferi odbrane i bezbednosti, a dodatna pažnja je posvećena i nizu obostrano interesantnih regionalnih pitanja.

Jovanović i Kozarev su preneli punu posvećenost Srbije evropskim integracijama i daljem sprovođenju reformi, naglašavajući izuzetan rezultat administracije predsednika Aleksandra Vučića u sveobuhvatnom modernizovanju naše zemlje, rastu životnog standarda i utrostručenju BDP od 2012. godine do danas, uz pozicioniranje Srbije kao značajne investicione destinacije i lidera u okruženju. Simbolična kruna ove državotvorne politike će biti održavanje globalne manifestacije Ekspo 2027, te je istaknuto očekivanje da bi učešće UK bilo izuzetno zapaženo i korisno za učvršćivanje veza.

Oni su istovremeno izrazili zabrinutost zbog stanja ljudskih prava Srba i nealbanaca na Kosovu i Metohiji, naglašavajući da je uz kontinuirani individualni progon od strane Kurtijevog režima i dalje ugroženo hrišćansko srpsko nasleđe u našoj južnoj pokrajini, tražeći britansku podršku za puno sprovođenje sporazuma postignutih u dijalogu Beograda i Prištine, posebno u delu koji se tiče uspostavljanja Zajednice srpskih opština.

Razgovaralo se i o situaciji u Bosni i Hercegovini nakon nedavne ostavke Kristijana Šmita, integracionim procesima u Jugoistočnoj Evropi kroz inicijative poput Berlinskog procesa i Otvorenog Balkana, unapređenju energetske i saobraćajne infrastrukture, naučnoj i obrazovnoj saradnji, kao i bližem povezivanju u oblasti informacionih tehnologija, naročito na planu veštačke inteligencije.

Specijalna izaslanica Pirs istakla je podršku zvaničnog Londona evropskim integracijama Srbije, i, odajući priznanje za postignute ekonomske rezultate, izrazila spremnost Velike Britanije za nastavak aktivnog učešća u procesima usmerenim ka učvršćivanju mira, stabilnosti, pomirenja, uz uključivanje u značajne razvojne projekte kod nas i u regionu.

Sagovornici su se saglasili da bi ukidanje britanskih viza za nosioce srpskih pasoša značajno doprinelo pospešivanju poslovnih kontakata, te će se o tome dodatno razgovarati u nadležnim resorima.

Autor: A.A.

