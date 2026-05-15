AKTUELNO

Politika

'NAGLAŠENE BLISKE ISTORIJSKE VEZE' Kozarev u Londonu imao važne sastanke o unapređenju saradnje dveju zemalja (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Foto/MSP ||

Generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Dušan Kozarev, u nastavku posete Londonu, sastao se sa Vendi Morton, predsedavajućom grupi prijateljstva sa Srbijom Britanskog parlamenta, Kingslijem Grinom, direktorom operativne grupe za organizovani imigracioni kriminal u Ministarstvu unutrašnjih poslova UK i lordom Rendžerom od Nortvuda, predsednikom Britansko-srpske privredne komore.

U fokusu razgovora su bili načini za unapređenje parlamentarnih veza, kao i saradnje u oblastima ekonomije, investicija, odbrane i bezbednosti, sa posebnim osvrtom na kontrolu migracija i borbu protiv organizovanog transnacionalnog kriminala.

Foto: Foto/MSP

Sagovornici su konstatovali potrebu nastavka političkog dijaloga i o drugim temama od uzajamnog značaja, uključujući regionalnu stabilnost, evropske integracije, kulturu, obrazovanje i nauku.

Foto: Foto/MSP

Naglašene su bliske istorijske veze naših naroda i država i pohvaljen dinamičan rast trgovinske razmene uz istovremeno intenziviranje međusobnih kontakata.

Foto: Foto/MSP

Autor: Pink.rs

#Dušan Kozarev

#London

#Srbija

#Velika Britanija

#saradnja

POVEZANE VESTI

Politika

VAŽAN SASTANAK SA KAREN PIRS U LONDONU: Razmotreni bilateralni odnosi Srbije i Ujedinjenog Kraljevstva (FOTO)

Politika

KOZAREV SA POSLANIKOM ŠVAJCARSKOG PARLAMENTA HAJNCOM TAJLEROM: Izraženo zadovoljstvo ukupnim odnosima dve zemlje i kontinuiranim političkim dijalogom

Politika

Kozarev: Dodatno osnaživanje prijateljskih veza Srbije i Venecuele

Politika

Kozarev: Nastavljena repatrijacija državljana Srbije, susednih i drugih zemalja

Politika

Kozarev: Tirk da bude nepristrasan i izbegne uvlačenje u dnevnu politiku zemalja

Politika

Potvrđena posvećenost unapređenju bilateralnih odnosa: Državni sekretar Jović sa poslanicima Nacionalnog veća Švajcarske Konfederacije