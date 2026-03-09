Kozarev: Nastavljena repatrijacija državljana Srbije, susednih i drugih zemalja

Repatrijacija državljana Srbije, kao i državljana susednih zemalja, zemalja regiona, ali i šire od toga, uspešno je nastavljena danas drugim letom Er Srbije, koji bi kasnije danas trebalo da stigne u Beograd, izjavio je danas generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Srbije Dušan Kozarev.

"Imamo 143 putnika, od čega devet beba, na drugom današnjem letu iz Rijada, dakle iz ratom zahvaćenog područja na Bliskom istoku", rekao je Kozarev i dodao da na drugom letu Er Srbije iz Rijada ima putnika iz BiH, Crne Gore, Severne Makedonije, Rumunije, Velike Britanije, Egipta i Filipina.

On je izrazio zahvalnost kompaniji Er Srbija na gostoprimstvu i na angažovanju kapaciteta koji se na ovaj način skidaju sa drugih letova.

"Ministarstvo spoljnih poslova je tu da sve prođe udobno, da sve prođe u pogledu dokumentacije kako treba i da vratimo u oazu mira i stabilnosti u svetu ljude kojima je stalo da se vrate kući, kao i naravno sve one koji preko Srbije na različite načine mogu da dođu do daljih destinacija u svetu", rekao je Kozarev.

On je ponovio reči ministra spoljnih poslova Srbije Marka Đurića da je Srbija tu za svoje građane, i da je to deo politike predsednika Srbije Aleksandra Vučića i vlade.

"Zahvaljujući velikom razumevanju predsednika Vučića pre svega, naročito imajući u vidu da Republika Srbija nije u obavezi, ni ustavno ni zakonski, da organizuje ovakvu vrstu aktivnosti, mi smo tu za naše građane", rekao je Kozarev.

U Rijad je ranije danas sleteo i drugi avion Er Srbije, odakle bi trebalo za Beograd da vrati 143 putnika iz Katara, Kuvajta, Bahreina i Saudijske Arabije.

Avion bi trebalo da sleti u Beograd oko 21.00 sat.

Oko 11 sati u Rijad je sleteo prvi avion Er Srbije koji će za Beograd prevesti oko 170 putnika iz tih zemalja i on bi trebalo da sleti u Beograd u 19.30 časova.

Autor: Pink.rs