BLOKADERSKA BAHATOST MOGLA DA UBIJE ČOVEKA: Pokazali su ponovo da se ponašaju kao drumski razbojnici, tuku ljude

Blokaderi koji su okupljeni oko Pravnog fakulteta hteli su da linčuje vozača automobila koji je u pokušaju da se probije kroz njihovu blokadu, krećući se u rikverc, udario jednog starijeg čoveka na pešačkom prelazu. Blokaderska bahatost i nepoštovanje zakona i Ustava Republike Srbije koji garantuje slobodu kretanja mogla je da ga ubije!

Blokaderi su nezakonito blokirali ulicu i time izazvali tešku nesreću, kada se jedan vozač u panici, usled blokade, rikvercom zaleteo i pokosio starijeg čoveka.

Tokom haosa koji je usledio, blokaderi, koji su odgovorni za ono što se dogodilo, nasrnuli su na vozača i njegovo vozilo marke „tojota“, pri čemu su polomili stakla na automobilu i povredili muškarca koji je vozio automobil.

Čovek, na svu sreću, ima lakše povrede, ali je blokaderska bahatost i nepoštovanje zakona i Ustava Republike Srbije, koji garantuje slobodu kretanja, mogla nekoga da ga ubije!

Čega god blokaderi da se dotaknu, šta god da urade, oni to rade na štetu države Srbije i svih građana!

Sada se to još jednom ispostavilo kao tačno, zbog njihovog bahatog i bezobzirnog ponašanja, umalo su stradala dva čoveka, a ispaštaju i svi ostali građani koji moraju da trpe blokade i bahatost bande i rulje!

Blokaderi se ponovo ponašaju kao drumski razbojnici, tuku ljude, uzimaju pravdu u svoje ruke, uništavaju sve čega se dotaknu! Zamislite kako bi Srbija izgledala kada bi imali vlast!

Blokaderski mediji odmah su počeli da pumpaju mržnju i raspiruju sukobe i nerede, a kao krvoloci su pohitali političar Vladan Đokić i kompanija da dođu ispred Pravnog fakulteta. Žele opet da parazitiraju i da otmu neki politički poen!

Autor: Pink.rs