DORĆOLSKI BLOKADER, KOJI JE POKUŠAO DA UBIJE NEVINOG ČOVEKA, NA ISTOJ SLICI S PLENKOVIĆEM?! Slučajnost ili ne? Šta znače njegove reči: ZAVRŠIO SAM POSAO?! (FOTO)

Dorćolski blokader, koji je juče ispred Skupštine Srbije pokušao da ubije nevinog čoveka i zapalio šator, uslikan je u junu ove godine s hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem na teritoriji Republike Hrvatske.

Slučajnost ili ne?

Zahvaljujući profesionalnosti, prisebnosti i brzoj akciji beogradske policije, blokader sa Dorćola momentalno je savladan i razoružan, a potom i na licu mesta odmah ispitan o namerama i ciljevima.

Upravo je u tim trenucima čak dvaput juče ponovio da je "završio posao". Kakav posao, u čije ime i za čiji račun?

Pretpostavlja se da je posle pomenute fotografije sa Plenkovićem, hrvatska obaveštajna služba, kao svaka ozbiljna agencija te vrste u svetu, preuzela obradu dorćolskog blokadera.

Ukoliko se to ispostavi da je to istina, srpski državni organi utvrdiće šta je bio njegov istinski motiv i zadatak te operacije.

Podsetimo, u prepodnevnim satima, u utorak 22. oktobra, na platou ispred Skupštine blokader sa Dorćola pucao je iz vatrenog oružja i pokušao da ubije nevinog čoveka a potom zapalio jedan od šatora.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u vanrednom obraćanju ocenio je taj akt kao težak teroristički akt.

Autor: Pink.rs