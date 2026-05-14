ODBIJEN ZAHTEV DA GENERAL MLADIĆ BUDE PUŠTEN NA LEČENJE U SRBIJU

Izvor: Novosti, Foto: Tanjug AP/Peter Dejong ||

Haški Mehanizam odbio je zahtev odbrane da general Ratko Mladić bude pušten na lečenje u Srbiju zbog teškog zdravstvenog stanja, rekao je Srni generalov sin Darko Mladić.

- Haški tribunal je, po ko zna koji put, pokazao da se bavi politikom, a ne pravdom i pravom. Nažalost, odbijeni smo - rekao je Darko Mladić.

Prema njegovim rečima, obrazloženje Mehanizma je da ima najbolje moguće doktore koji mu pružaju najbolju moguću negu, a to su doktori koji su ga lečili od urinarnih infekcija nakon što je dobio moždani udar.

"To su doktori koji nisu uspeli da detektuju moždani udar pre nego što je dobio i drugi moždani udar. Taj nivo cinizma je postao neverovatan u Haškom tribunaliu", rekao je Darko Mladić.

Autor: A.A.

