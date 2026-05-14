Stefan Krkobabić: Valjevo Kneza Miloša broj 14 - ne kucaj, vrata PUPS-a su otvorena (FOTO)

Prilikom otvaranja novog sedišta PUPS-a u Valjevu Stefan Krkobabić, potpredsednik PUPS-a i šef Poslaničke grupe, poručio je: ,,Valjevo Kneza Miloša broj 14 - ne kucaj, vrata PUPS-a su otvorena! i dodao: Politička opcija koja ima otvorena vrata, a pogotovo ona koja čuva, štiti i brani interese penzionera, poljoprivrednika i proletera ne strahuje od susreta sa građanima, a još manje od izbornog rezultata.’’

I zaključio: ,,Spremni smo za izbore, a još spremniji za odbranu nacionalnih i državnih interesa Republike Srbije!’’

Povodom obeležavanja slave Prorok Jeremija i otvaranja novog sedišta PUPS-a u Valjevu, pored potpredsednika PUPS-a i šefa Poslaničke grupe Stefana Krkobabića, skupu su prisustvovali potpredsednik Partije Dobrosav Janković, predsednik Izvršnog odbora Ilo Mihajlovski, predsednik Gradskog odbora PUPS-a

Valjevo Velimir Arsenović, državni sekretar Vladimir Arsenović, predsednici Opštinskih odbora Ub Mileta Milivojević, Mionica Radiša Stanković, Osečina Dragan Despotović i Ljig Ljiljana Marković. Skupu su prisustvovali i gosti načelnik Kolubarskog upravnog okruga Viktor Mićić, pomoćnig gradonačelnika Valjeva Saša Đokić i zamenik predsednika Skupštine Valjeva Zoran Živković.

Autor: A.A.