'NEDOPUSTIVO JE DA SPREČAVATE NEKOGA DA VODI NORMALAN ŽIVOT' Ministarka Mesarović oštro poručila blokaderima: Svoj hir iskazujete kroz nasilje, blokade i haos, građani vas ne podržavaju

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović oglasila se povodom novih incidenata blokadera na ulicama, istakavši na društvenoj mreži Instagram da će se uvek zalagati za Srbiju u kojoj vrednosti neće biti nasilje, mržnja i haos.

- Nervoza u blokaderskim redovima je ogromna usled izostanka podrške građana Srbije za pomenute vrednosti koje su u srži njihove politike. I danas smo imali priliku da na delu vidimo maltretiranje svih onih koji ne misle isto kao šaka blokadera koja se skupila ispred Pravnog fakulteta i blokirala ulicu… Blokirala ulicu za one koji su danas pošli kod lekara, poveli decu u školu i vrtić, ili koji su krenuli na svoje poslove. To je nedopustivo! Nedopustivo je da nekoga sprečavate da vodi normalan život zbog svog hira koji iskazujete kroz nasilje, blokade i haos - navela je Mesarović.

Mesarović je istakla da građani nikada neće podržati tu politiku i te stavove.

- Većinska Srbija je za rad, red i rezultate. Većinska Srbija podržava politiku predsednika Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke na čelu sa Milošem Vučevićem. Srbija pobeđuje - poručila je Mesarović.

