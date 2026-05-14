'NASILjEM DO VLASTI, NASILjE UMESTO RAZUMA' Šesti napad na prostorije Pokreta za narod i državu u Nišu (VIDEO)

Pokret za narod i državu u Nišu najoštrije osuđuje još jedan napad na svoje prostorije.

- Novi napad na prostorije Pokreta za narod i državu u Nišu pokazuje pravo lice nasilnika. Ovo nije politika, već svesno širenje straha, netrpeljivosti i podela. Ne zanimaju ih građani ni njihovi problemi, zanima ih isključivo vlast. Spremni su da do nje dođu nasiljem - navodi dr Milan Lazarević i dodaje:

Da li su to te buduće generacije koje treba da brinu o državi? Ako jesu, onda je jasno u kom pravcu nas vode. Jasno je: ko napada, taj nema ni ideju ni odgovornost. Nasiljem se ne vodi država.

