Macut sa ministarkom kulture Grčke razgovarao o unapređenju saradnje u kulturi

Predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut razgovarao je danas sa ministarkom kulture Grčke Linom Mendoni o unapređenju saradnje dve zemlje u oblasti kulture, očuvanja kulturnog nasleđa i jačanja institucionalnih veza Srbije i Grčke i tom prilikom je istakao da su dve zemlje povezane tradicionalno prijateljskim odnosima i međusobnim poštovanjem.

Macut je naglasio da kultura predstavlja jedan od najvažnijih mostova saradnje i razumevanja i ocenio da postoji značajan prostor za dalje unapređenje saradnje Srbije i Grčke u oblasti kulture, naročito kroz razvoj novih zajedničkih programa i inicijativa koje će doprineti snažnijem povezivanju mladih i daljem učvršćivanju prijateljskih odnosa dveju zemalja, saopšteno je iz Vlade Srbije.

Predsednik Vlade je izrazio uverenje da će Srbija i Grčka nastaviti da razvijaju partnerske odnose u duhu prijateljstva, međusobnog razumevanja i zajedničkih evropskih vrednosti.

Na sastanku je bilo reči o mogućnostima intenziviranja saradnje nacionalnih kulturnih institucija i zajedničkim projektima u oblasti zaštite i promocije kulturne baštine.

Ministarka kulture Grčke Lina Mendoni istakla je da Grčka pridaje veliki značaj saradnji sa Srbijom u oblasti kulture i ocenila da dve zemlje imaju snažne istorijske i duhovne veze koje predstavljaju dobru osnovu za dalje jačanje partnerstva i realizaciju zajedničkih projekata, navodi se u saopštenju.

Autor: Iva Besarabić