POTPISANI UGOVORI SA 9 POKRAJINSKIH SAVEZA - Ministarstvo izdvojilo rekordna sredstva za osobe sa invaliditetom: Opredeljeno rekordnih 500 miliona! (FOTO)

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja potpisalo je u Novom Sadu ugovore sa devet saveza osoba sa invaliditetom koji deluju na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, a za podršku projektima ove godine opredeljeno je rekordnih 500 miliona dinara.

Predstavnici saveza istakli su da će sredstva biti usmerena na nabavku materijala za kreativne radionice, organizovanje kreativnog karavana, kao i sportske aktivnosti i susrete osoba sa invaliditetom.

- Dobili smo iznos od 5.175.820 dinara i tu će biti kreativni karavan koji će obilaziti radionice. To našim članovima mnogo znači jer kroz umetnost mogu da iskažu sebe - rekao je predstavnik saveza, navodeći da organizacija trenutno okuplja 379 članova na teritoriji Vojvodine - rekla je Aleksandra Panović, predsednica Saveza distrofičara Vojvodine.

Kako je istaknuto, najveći problemi sa kojima se osobe sa invaliditetom suočavaju i dalje su finansijske poteškoće, arhitektonske prepreke, ali i psihološke barijere u društvu.

- Država ide napred kada je reč o uklanjanju arhitektonskih prepreka, ali psihološke barijere i dalje postoje, posebno prema korisnicima invalidskih kolica koji čine većinu našeg članstva – poručeno je tokom obraćanja.

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja izjavila je da je ovogodišnji budžet za podršku udruženjima i savezima osoba sa invaliditetom najveći do sada.

- Ove godine budžet namenjen osobama sa invaliditetom iznosi 500 miliona dinara, odnosno pola milijarde. Želimo da njihovi projekti budu konkretniji i vidljiviji, ali i da osobe sa invaliditetom ne budu marginalizovane, već ravnopravni deo društva - rekla je ministarka.

Posebno je naglašeno da će inkluzija biti jedna od važnih tema predstavljanja Srbije na izložbi Ekspo 2027.

- Cilj nam je da inkluzivna Srbija bude jedna od najvažnijih tema kojima ćemo se predstaviti međunarodnoj javnosti tokom Ekspa 2027. godine - navela je Stamenkovski.

Tokom obraćanja najavljeno je i donošenje Zakona o registru osoba sa invaliditetom, koji bi trebalo da omogući precizniju evidenciju i efikasnije kreiranje državnih politika.

- Danas nemamo precizne podatke o broju osoba sa invaliditetom u Srbiji. Registar će omogućiti da kreiramo kvalitetnije mere podrške, ali i da osobe sa invaliditetom dobiju legitimacije koje će im omogućiti određene beneficije i lakše ostvarivanje prava -rekla je ministarka Milica Đurđević Stamenkovski.

Na događaju je predstavljena i ideja da radovi koje izrađuju osobe sa invaliditetom postanu deo protokolarnih poklona državnih institucija i delegacija iz inostranstva.

- Želimo da prepoznamo njihov rad i stvaralaštvo. Radove osoba sa invaliditetom poklanjaćemo delegacijama širom Srbije i sveta - poručeno je.

Predstavnici saveza ocenili su da ovakva podrška države doprinosi većoj vidljivosti osoba sa invaliditetom i njihovom aktivnijem uključivanju u društveni život.

POTPISANI UGOVORI SA 9 POKRAJINSKIH SAVEZA:

1. Savez invalida rada Vojvodine – odobreno 6.318.310,00 dinara;

2. „SUNCOKRET“ – Savez za cerebralnu i dečiju paralizu Vojvodine - odobreno 4.877.262,59 dinara;

3. Savez gluvih i nagluvih Vojvodine - odobreno 15.241.062,00 dinara;

4. Savez slepih Vojvodine – odobreno 5.976.256,00 dinara;

5. Savez paraplegičara i kvadriplegičara Vojvodine – odobreno 12.523.989,00 dinara;

6. Sportski savez invalida Vojvodine – odobreno 7.779.367,64 dinara;

7. Savez distrofičara Vojvodine - odobreno 5.175.897,00 dinara;

8. Savez udruženja za pomoć MNRO u AP Vojvodini - 11.014.963,00 dinara;

9. Društvo multiple skleroze Vojvodine - 5.074.000,00 dinara.

Autor: A.A.