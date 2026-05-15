POTPISANI UGOVORI SA 9 POKRAJINSKIH SAVEZA:

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja potpisalo je u Novom Sadu ugovore sa devet saveza osoba sa invaliditetom koji deluju na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, a za podršku projektima ove godine opredeljeno je rekordnih 500 miliona dinara.
Predstavnici saveza istakli su da će sredstva biti usmerena na nabavku materijala za kreativne radionice, organizovanje kreativnog karavana, kao i sportske aktivnosti i susrete osoba sa invaliditetom.
- Dobili smo iznos od 5.175.820 dinara i tu će biti kreativni karavan koji će obilaziti radionice. To našim članovima mnogo znači jer kroz umetnost mogu da iskažu sebe - rekao je predstavnik saveza, navodeći da organizacija trenutno okuplja 379 članova na teritoriji Vojvodine - rekla je Aleksandra Panović, predsednica Saveza distrofičara Vojvodine.
Kako je istaknuto, najveći problemi sa kojima se osobe sa invaliditetom suočavaju i dalje su finansijske poteškoće, arhitektonske prepreke, ali i psihološke barijere u društvu.
- Država ide napred kada je reč o uklanjanju arhitektonskih prepreka, ali psihološke barijere i dalje postoje, posebno prema korisnicima invalidskih kolica koji čine većinu našeg članstva – poručeno je tokom obraćanja.
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja izjavila je da je ovogodišnji budžet za podršku udruženjima i savezima osoba sa invaliditetom najveći do sada.
- Ove godine budžet namenjen osobama sa invaliditetom iznosi 500 miliona dinara, odnosno pola milijarde. Želimo da njihovi projekti budu konkretniji i vidljiviji, ali i da osobe sa invaliditetom ne budu marginalizovane, već ravnopravni deo društva - rekla je ministarka.
Posebno je naglašeno da će inkluzija biti jedna od važnih tema predstavljanja Srbije na izložbi Ekspo 2027.
- Cilj nam je da inkluzivna Srbija bude jedna od najvažnijih tema kojima ćemo se predstaviti međunarodnoj javnosti tokom Ekspa 2027. godine - navela je Stamenkovski.
Tokom obraćanja najavljeno je i donošenje Zakona o registru osoba sa invaliditetom, koji bi trebalo da omogući precizniju evidenciju i efikasnije kreiranje državnih politika.
- Danas nemamo precizne podatke o broju osoba sa invaliditetom u Srbiji. Registar će omogućiti da kreiramo kvalitetnije mere podrške, ali i da osobe sa invaliditetom dobiju legitimacije koje će im omogućiti određene beneficije i lakše ostvarivanje prava -rekla je ministarka Milica Đurđević Stamenkovski.
Na događaju je predstavljena i ideja da radovi koje izrađuju osobe sa invaliditetom postanu deo protokolarnih poklona državnih institucija i delegacija iz inostranstva.
- Želimo da prepoznamo njihov rad i stvaralaštvo. Radove osoba sa invaliditetom poklanjaćemo delegacijama širom Srbije i sveta - poručeno je.
Predstavnici saveza ocenili su da ovakva podrška države doprinosi većoj vidljivosti osoba sa invaliditetom i njihovom aktivnijem uključivanju u društveni život.
POTPISANI UGOVORI SA 9 POKRAJINSKIH SAVEZA:
1. Savez invalida rada Vojvodine – odobreno 6.318.310,00 dinara;
2. „SUNCOKRET“ – Savez za cerebralnu i dečiju paralizu Vojvodine - odobreno 4.877.262,59 dinara;
3. Savez gluvih i nagluvih Vojvodine - odobreno 15.241.062,00 dinara;
4. Savez slepih Vojvodine – odobreno 5.976.256,00 dinara;
5. Savez paraplegičara i kvadriplegičara Vojvodine – odobreno 12.523.989,00 dinara;
6. Sportski savez invalida Vojvodine – odobreno 7.779.367,64 dinara;
7. Savez distrofičara Vojvodine - odobreno 5.175.897,00 dinara;
8. Savez udruženja za pomoć MNRO u AP Vojvodini - 11.014.963,00 dinara;
9. Društvo multiple skleroze Vojvodine - 5.074.000,00 dinara.
