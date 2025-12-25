ZA SRBIJU BEZ BARIJERA: Ministarka Stamenkovski predstavila rezultate i poručila – veća pristupačnost i bolja inkluzija osoba sa invaliditetom

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski održala je sastanak sa predstavnicima saveza udruženja osoba sa invaliditetom i predstavila rezultate resora, uz najavu novih projekata za 2026. godinu.

„Imamo lepe vesti. Konačno će Beograd i Novi Sad dobiti bazene pristupačne osobama sa invaliditetom. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja finansiralo je ugradnju mobilnih liftova u SC ‘Futog’ i na banjičkom bazenu. Konačno će narednog leta biti dostupni svima“, poručila je ministarka Milica Đurđević Stamenkovski na sastanku sa predstavnicima saveza udruženja osoba sa invaliditetom.

Ona je istakla da će posle više od šest decenija od izgradnje Centra za socijalni rad u Somboru svi kojima je podrška potrebna moći da mu pristupe zahvaljujući ugradnji adekvatne rampe. Tri ekspoziture banke Poštanske štedionice u Beogradu dobile su neophodnu opremu za pristup osobama sa invaliditetom.

Ministarstvo će u 2026. godini opredeliti 50 miliona dinara više u odnosu na prethodnu godinu, odnosno ukupno 500 miliona dinara, za podršku savezima i udruženjima koja zastupaju interese osoba sa invaliditetom. „U prethodnoj godini finansirali smo 32 saveza u 124 jedinice lokalne samouprave i kroz stalno otvoreni konkurs čak 70 projekata širom Srbije. I naredne godine nastavićemo to da radimo, ali uz male razlike – želimo konkretnije, vidljivije i merljivije rezultate“, naglasila je Stamenkovski.

Kako je dodala, cilj je da se obezbedi više igrališta, kombi vozila i adekvatnih prostora gde će osobe sa invaliditetom moći da se osećaju sigurno, zaštićeno, poštovano i dostojanstveno.

„Želimo Srbiju bez barijera. Želimo da damo mogućnost osobama sa invaliditetom da rade, i zato smo u prethodnoj godini opredelili čak 705 miliona dinara za podršku preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju. Želimo da gradimo inkluzivno društvo i zemlju u kojoj ima mesta, pravde i jednakosti za sve“, zaključila je ministarka.

Autor: Dalibor Stankov