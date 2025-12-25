AKTUELNO

Više konkretnih rezultata i veći budžet za osobe sa invaliditetom u 2026. Đurđević Stamenkovski: Prvi put, Beograd će imati bazen sa pristupom osobama sa invaliditetom. U pitanju je SC Banjica, izgrađena još pre pola veka

Foto: Katarina Mihajlović

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski, održala je sastanak sa predstavnicima saveza udruženja osoba sa invaliditetom, na kojem su predstavljeni rezultati postignuti tokom 2025. godine, kao i prioriteti i inovacije koje se uvode u 2026. godini, u okviru priprema Republike Srbije za EXPO 2027.

Ministar je najavila da će u 2026. godini budžet za zaštitu osoba sa invaliditetom biti veći za 50 miliona dinara, odnosno ukupno 500 miliona dinara.

Foto: Katarina Mihajlović

Ona je istakla da su tokom 2025. godine, kroz programe podrške, obezbeđena sredstva za rad 32 saveza udruženja osoba sa invaliditetom i 376 lokalnih udruženja, u 124 lokalne samouprave širom Srbije, kao i sredstva kroz stalno otvoreni konkurs za 70 projekata širom Srbije, usmerenih pre svega na pristupačnost i infrastrukturna rešenja.

“Prvi put, Beograd će imati bazen sa pristupom osobama sa invaliditetom. U pitanju je SC Banjica, izgrađena još pre pola veka”, istakla je Đurđević Stamenkovski, navodeći da su brojni centri za socijalni rad takođe dobili pristupne rampe i tako postali dostupni svima.

Foto: Katarina Mihajlović

Takođe, navela je i da je snažna podrška sistemu profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja, kroz koji je u 2025. godini podržano 58 preduzeća, sa više od 1.300 zaposlenih, od kojih je veliki broj osoba sa invaliditetom, uz gotovo stoprocentno izvršenje budžeta od 705 miliona dinara.

Foto: Katarina Mihajlović

Ministar je istakla da pripreme za EXPO 2027 ne podrazumevaju isključivo velike infrastrukturne projekte, već i jasnu društvenu poruku da je Srbija zemlja jednakih mogućnosti. U tom kontekstu, podrška osobama sa invaliditetom i njihovim organizacijama predstavlja jedan od ključnih stubova priprema za ovaj međunarodni događaj.

Novine u 2026. su veći fokus na izgradnju i opremanje inkluzivnih dečjih igrališta, sportskih terena i nabavku kombi vozila za prevoz osoba sa invaliditetom, kao i jasno povezivanje programa sa aktivnostima u susret EXPO 2027.

Foto: Katarina Mihajlović

Na kraju sastanka, ministar je poručila da će politika Ministarstva i u narednom periodu biti usmerena na suštinske promene, a ne na formalne aktivnosti, uz jasnu poruku da se rezultati mere konkretnim poboljšanjima u svakodnevnom životu osoba sa invaliditetom.

