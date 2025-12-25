Više konkretnih rezultata i veći budžet za osobe sa invaliditetom u 2026. Đurđević Stamenkovski: Prvi put, Beograd će imati bazen sa pristupom osobama sa invaliditetom. U pitanju je SC Banjica, izgrađena još pre pola veka

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski, održala je sastanak sa predstavnicima saveza udruženja osoba sa invaliditetom, na kojem su predstavljeni rezultati postignuti tokom 2025. godine, kao i prioriteti i inovacije koje se uvode u 2026. godini, u okviru priprema Republike Srbije za EXPO 2027.

Ministar je najavila da će u 2026. godini budžet za zaštitu osoba sa invaliditetom biti veći za 50 miliona dinara, odnosno ukupno 500 miliona dinara.

Ona je istakla da su tokom 2025. godine, kroz programe podrške, obezbeđena sredstva za rad 32 saveza udruženja osoba sa invaliditetom i 376 lokalnih udruženja, u 124 lokalne samouprave širom Srbije, kao i sredstva kroz stalno otvoreni konkurs za 70 projekata širom Srbije, usmerenih pre svega na pristupačnost i infrastrukturna rešenja.

“Prvi put, Beograd će imati bazen sa pristupom osobama sa invaliditetom. U pitanju je SC Banjica, izgrađena još pre pola veka”, istakla je Đurđević Stamenkovski, navodeći da su brojni centri za socijalni rad takođe dobili pristupne rampe i tako postali dostupni svima.

Takođe, navela je i da je snažna podrška sistemu profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja, kroz koji je u 2025. godini podržano 58 preduzeća, sa više od 1.300 zaposlenih, od kojih je veliki broj osoba sa invaliditetom, uz gotovo stoprocentno izvršenje budžeta od 705 miliona dinara.

Ministar je istakla da pripreme za EXPO 2027 ne podrazumevaju isključivo velike infrastrukturne projekte, već i jasnu društvenu poruku da je Srbija zemlja jednakih mogućnosti. U tom kontekstu, podrška osobama sa invaliditetom i njihovim organizacijama predstavlja jedan od ključnih stubova priprema za ovaj međunarodni događaj.

Novine u 2026. su veći fokus na izgradnju i opremanje inkluzivnih dečjih igrališta, sportskih terena i nabavku kombi vozila za prevoz osoba sa invaliditetom, kao i jasno povezivanje programa sa aktivnostima u susret EXPO 2027.

Na kraju sastanka, ministar je poručila da će politika Ministarstva i u narednom periodu biti usmerena na suštinske promene, a ne na formalne aktivnosti, uz jasnu poruku da se rezultati mere konkretnim poboljšanjima u svakodnevnom životu osoba sa invaliditetom.

