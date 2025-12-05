AKTUELNO

Društvo

Saradnja sa EXPO 2027 u cilju jačanja inkluzije! Đurđević Stamenkovski: Ovo je prilika da pokažemo svetu ko smo, šta smo i kakvi smo

Izvor: Pink.rs, Foto: Katarina Mihajlović ||

Inkluzija će biti jedna od tekovina i vrednosti koje će ExPO 2027 prikazati kao važno usmerenje i strateško opredeljenje Srbije“, poručila je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski koja je, na Međunarodni dan volontera, potpisala Memorandum o razumevanju sa direktorom EXPO 2027 Danilom Jerinićem.

Ona je svim volonterima čestitala njihov dan, ističući da samo onaj ko pokazuje odgovornost prema zajednici je zaista čovek.

Foto: Katarina Mihajlović

Kako je navela, tema inkluzije je veoma važna za EXPO projekat, jer potvrđuje da to nije projekat samo za privilegovane, već je dostupan svakom čoveku.

„EXPO 2027 ima za cilj da uključi i pokrene igru za čovečanstvo, svet, sport, radost i porodicu. To su vrednosti i ciljevi koje podržava i Ministarstvo i zato ćemo uvek dati svoj doprinos“, istakla je Đurđević Stamenkovski.

Foto: Katarina Mihajlović

Ona je navela da Srbija obiluje ljudima koji vole svoju zemlju i svoje bližnje i koji znaju da državi i porodici, mogu biti od koristi samo onda kada unapređuju svoja znanja, iskustva i veštine.

„EXPO 2027 je prilika da pokažemo svetu ko smo, šta smo i kakvi smo i prilika da potvrdimo karakteristike koje naš narod ima oduvek, gostoprimstvo, gostoljubivost, srdačnost i toplinu“, navela je.

Foto: Katarina Mihajlović

Ona je podsetila da je Ministarstvo sa EXPO 2027 organizovalo ove nedelje prvu konferenciju na temu inkluzije, koja je bila uvod za sve naredne aktivnosti. Istakla je da su na ovoj konferenciji bile uključene i osobe sa invaliditetom koje su ujedno bile i volonteri.

Foto: Katarina Mihajlović

