'Srbija pobeđuje' Moćne scene iz Kragujevca obišle celu zemlju (VIDEO)

Prelep prizor oduševio je građane širom Srbije.

Kragujevac je večeras bio obojen bojama srpske trobojke, nakon što su na jednom od mostova pristalice SNS-a i građani koji, kako kažu, vole Srbiju organizovali spektakularnu bakljadu uz veliki transparent sa porukom „Srbija pobeđuje“.

Baklje u crvenoj, plavoj i beloj boji osvetlile su most, dok su se ispod vijorile srpske zastave i odjekivale patriotske poruke, stvarajući prizore koji su se proširili društvenim mrežama.

Organizatori su se posebno potrudili da čitav događaj bude zabeležen iz više uglova, pa su spektakularni kadrovi iz Kragujevca ubrzo počeli da kruže internetom i izazivaju lavinu reakcija.

Autor: Pink.rs