VUČIĆ SE SASTAO SA STUDENTIMA HARVARDA I MIT: Prijem u Palati Srbija

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas studente Univerziteta Harvard i Masačusetskog instituta tehnologije (MIT), koji borave u Srbiji u okviru studijske posete Balkan Trek.

Sastanku u Palati Srbija prisustvuju i ministar spoljnih poslova Marko Đurić, ministar prosvete Dejan Vuk Stanković i otpravnik poslova SAD u Srbiji Aleksandar Titolo.

Vučić se prethodno sastao sa ministarkom za klimatske promene i životnu sredinu Ujedinjenih Arapskih Emirata Amne Aldahak al Šamsi.

Tanjug AP/AMIR HAMZAGIĆ Tanjug AP/AMIR HAMZAGIĆ Tanjug AP/AMIR HAMZAGIĆ Previous Next

Autor: D.Bošković