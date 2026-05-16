JEDAN DAN, DVA VAŽNA SUSRETA! Vučić dočekuje visoku zvaničnicu UAE, a potom i studente Harvarda i MIT!

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovaraće danas sa predstavnicima Ujedinjenih Arapskih Emirata, a potom i sa studentima Univerziteta Harvard i MIT.

Predsednik Srbije sastaće se danas sa ministarkom za klimatske promene i životnu sredinu Ujedinjenih Arapskih Emirata Amne Aldahak al Šamsi. Sastanak će biti održan u Palati "Srbija" u 10 časova, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Potom će predsednik Vučić primiti studente Univerziteta Harvard i Masačusetotskog instituta tehnologije (MIT), koji borave u Srbiji u okviru studijske posete Balkan Trek. Vučić će studente primiti u 10.30 časova, u Palati "Srbija".

