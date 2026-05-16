AKTUELNO

Politika

VUČIĆ: Rasvetljena su sva ubistva po prvi put

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da su sva ubistva u Srbiji rasvetljena po prvi put.

Vučić ističe da smo se uvek hvalili time da je ova zemlja najbezbednija.

- Čini nam se da uspevamo da popravimo taj nivo bezbednosti. Naravno, nije uvek lako, imajući u vidu socijalne mreže i interese političara i tajkuna, i svih koji koriste medije i društvene mreže u svim sferama društvenog života za svoje uticaje. U svakom slučaju, izneću nekoliko važnih podataka. Za prva četiri meseca ove godine donosimo sledeće zaključke - ukupan kriminal manji za 5,7 odsto, opšti kriminal manji za 4,3 odsto. Rasvetljena su sva ubistva po prvi put! Broj krivičnih dela protiv imovine je manji, na granicama je stabilno stanje - saopštio je on.

