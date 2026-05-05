'NAFTA ĆE OSTATI TRAJNO SKUPA' Vučić otkrio plan za budućnost: Ljudi koji su bežali i od hibrida, na kraju će preći na to

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će "nafta ostati trajno skupa".

"Video sam neke inicijative za izmene Zakona o radu, ali neće biti takvih izmena. Traže sva moguća prava a nikakve odgovornosti. Nemci će uskoro uprkos Zelenima, SPD-u, produžiti radno vreme. Jer ne žele da izgube industriju. Moraćemo da prisutpimo reformama, nama je potrebna manja Vlada, manje ministarstava. Procena je sa MMF-om ako budu trajale posledice rata u Iranu i Ukrajini potrošiti 2 milijarde u parama", rekao je Vučić za Informer TV i dodao:

Oni kažu da razmislimo jer ako sečemo akcize, sečemo granu na kojoj sedimo. Još mnogo toga moramo da menjamo, uvodimo robotiku, digitalizaciju unapređujemo. Imamo prednost u odnosu na region, imaćemo 3 super kompjutera, ima ih oko 90, a mi ćemo imati tri. Moramo da rešimo pitanje energije, da sednemo svi zajedno i donesemo odluku. Da li opozicija hoće, neće... Država mora da donese odluku. Ljudi koji su bežali od hibrida ići će na kraju na to, jer će nafta ostati trajno skupa.

