'TO JE PITANJE ZA BUDUĆNOST ZEMLJE I LJUDI' Vučić najavio: Odluku o izborima imaćemo za desetak dana

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da ćemo odluku o izborima imati za desetak dana.

"Svakako ćemo odluku imati za desetak dana. Nema zamki kada su izbori u pitanju. Tu narod, ljudi odlučuju o tome kakvu budućnost žele i kome hoće da je povere. Ja mislim da su izbori veoma važna stvar. Kao što sam uvek govorio da država nije igračka, tako su izbori strašno važni, uvek", rekao je Vučić gostujući na TV Infomer.

Dodao je da građani, birajući svoju budućnost, moraju da izaberu one ljude koji će na najbolji način interese zemlje da čuvaju i štite.

"To nije jednostavno. Pripremam jedan tekst koji će da izađe za dva dana, jedan težak programski tekst koji nije jednostavno ispuniti", naveo je Vučić.

Dodao je da je mnogo urađeno, da se jedan ekonomski ciklus pokazao kao izuzetan kada je reč o stvarnim rezultatima, ali da silom prilika i promenom okolnosti u svetu morate mnoge stvari da menjate, da ubrzavate, da raskrstite sa nekim stvarima.

"Izbori su trenutak istine za svakoga ko se bavi ovim poslom, ali to je pre svega pitanje za budućnost zemlje i za budućnost ljudi, a ne za nas", istakao je Vučić.

Vučić je naveo da to nije pitanje njegove sudbine, lične ili bilo koga drugog, već da je to pitanje miliona ljudi u ovoj zemlji.

"I neretko su narodi gubili i države, gubili svoju supstancu lošim odlukama na izborima. Zato su izbori strašno važni. Izbori nisu kafanska odluka - sedimo i pijemo pivo. Od izbora zavisi sve i od posvećenosti, marljivosti, i od dobrih planova i programa. Ja nemam strah, imam uvek strah od Boga i strah, bojazan zbog svetskih okolnosti za budućnost Srbije, ali nemam strah od protivnika", rekao je predsednik Vučić.

Autor: Pink.rs