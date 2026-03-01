'Imaćemo dobrog predsedničkog kandidata' VUČIĆ: Za sada 2 ili 3 osobe to mogu da budu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da ima dve ili tri osobe koje mogu da budu kandidat na sledećim predsedničkim izborima i da ramišlja o tome i konsultuje se.

"Mislim da ćemo imati veoma dobrog predsedničkog kandidata. Ima ih za sada dve ili tri osobe koje to mogu da budu. Razmišljam i pomalo se konsultujem. Pustim lažne balone prema nekima da vidim šta misle, a u glavi držim pravog kandidata", rekao je Vučić za TV Una.

Naveo je da neće menjati Ustav Srbije da bi se ponovo kandidovao za predsednika Srbije i dodao da se neće Srbija menjati zbog njega, već je on tu da služi Srbiji.

"Svakako ne mogu da budem više predsednik i nemam pravo da budem predsednik. Neće Srbija da se menja zbog Vučića, već je Vučić tu da služi Srbiji", istakao je predsednik Srbije.

Vučić je rekao da je obećao da će parlamentarni izbori biti održani do kraja godine, a da ćemo videti da li biti i predsednički i da će o tome odlučiti nadležna institucija.

''Ja sam obećao pre svega da će parlamentarni izbori biti do kraja godine. Da li će biti i predsednički, to ćemo da vidimo. Odlučiće nadležna institucija. Ustav mi je dao te nadležnosti, nije to moja odluka i u skladu sa Ustavom ću se ponašati, a ne suprotno Ustavu, kako to od mene zahtevaju blokaderi. Kao što sam rekao, izbora će biti i ja se nadam da će Srbija izabrati pametno, mudro, odgovorno i ozbiljno. Pre nego što potražite sreću na drugoj strani, proverite prvo kako vam je sad, a onda sagledajte ko je u stanju da vam popravi kvalitet života", rekao je Vučić.

Rekao je da je predsednik Vlade Srbije Đuro Macut odigrao važnu ulogu, iako nije profesionalni političar.

"Đuro Macut je ozbiljan čovek, druga je stvar što on nije profesionalni političar. On je veoma ozbiljan, odgovoran čovek, odigrao je važnu ulogu u jednom periodu u kojem ja više nisam imao strpljenja da trpim laži Đokića i svih ostalih. Dakle, reč je o ordinarnim lažovima, da budem sasvim otvoren. To su ljudi koji s vama razgovaraju i kažu vam: 'Napišite pismo, mi ćemo se odazvati. Molim vas stavite i to i to u pismo'. Mi stavimo, a oni kažu: 'Nećemo da se odazovemo'. Zato što je stiglo naređenje spolja, ne smeš da razgovaraš sa svojim institucijama, ali ćeš zato da ideš kod poslednjeg potrčka u Brisel na razgovor", rekao je Vučić.

Predsednik je naveo da Srbija na početku 2026. godine dobro stoji ekonomski, ali da će prava slika moći da se dobije tek sredinom godine.

"Dobro nam ide u februaru i januaru. Minus nam je u budžetu bio predviđen od recimo 106 ili 116 milijardi, a svega je 70, tako da su mnogo bolji rezultati nego što smo očekivali, pre svega zbog povećanih prihoda. Mart je veliki mesec, februar je mali mesec, ne možete gledati ni prosečno primanje u februaru, mali broj radnih dana, ali mart, april i maj su referentni meseci", ocenio je predsednik Srbije.

Autor: Pink.rs