Petković pozvao prisutne na druženju Kolašinaca u Kragujevcu da glasaju za Srpsku listu

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Kosovo online

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju i glavni pregovarač na tehničkom nivou u dijalogu sa Prištinom Petar Petković na današnjem tradicionalnom druženju Kolašinaca u organizaciji Zavičajnog udruženja Ibarski Kolašin u Kragujevcu pozvao je raseljene da glasaju na predstojecim izborima u AP Kosovo i Metohija.

"Svi znate da nam se približavaju još jedni važni izbori, razumem da je narod i umoran jer imamo previše izbornih procesa i veliku političku krizu i nestabilnost u Prištini, ali je naše da izdržimo i borimo se i budemo složni, jedinstveni i odlučni kao i do sada", rekao je Petković.

On je u objavi na Instagramu napisao da je zato ovo druženje bilo prilika da sve prisutne pozove da 7. juna izađu na te izbore i glasaju za Srpsku listu.

"Pobeda Srpske liste na ovim izborima je garancija opstanka Srba na KiM, sigurnost da nastavimo da podižemo naše sredine i da ulažemo u njih. Zbog toga jedino Srpska lista ima podršku naše države Srbije i predsednika Aleksandra Vučića jer se jedina bori za interese srpskog naroda! Sve vas zajedno sa svojim saradnicima srdačno pozdravljam, želim vam dobro zdravlje i da se vidimo u našem Ibarskom Kolašinu, u toj gorštačkoj župi u kojoj žive divni ljudi koji su i ovde sa nama. Živela Srbija, živeo srpski narod na Kosovu i Metohiji!" rekao je Petković.

Tradicionalnoj proslavi "naših Kolašinaca" u Kragujevcu u organizaciji Zavičajnog udruženja "Ibarski Kolašin", Petković je prisustvovao zajedno sa komesarkom Komesarijata za izbegla i raseljena lica Natašom Stanisavljević i čelnicima grada Kragujevca.

Autor: Iva Besarabić

