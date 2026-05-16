'SRBIJA OSTAJE ČVRSTO POSVEĆENA SPROVOĐENJU REFORMI' Predsednik Vučić razgovarao sa Ursulom fon der Lajen

Izvor: Pink.rs

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na svom Instagram nalogu, gde je poručio da je upravo završio telefonski razgovor sa predsednicom Evropske komisije, Ursulom fon der Lajen.

"Vrlo dobar i otvoren razgovor sa Ursulom fon der Lajen o nastavku reformskog procesa u Srbiji, sa posebnim osvrtom na primenu preporuka Venecijanske komisije i dalje usklađivanje sa evropskim standardima.

Ponovio sam da Srbija ostaje čvrsto posvećena sprovođenju reformi u oblasti vladavine prava, unapređenju pravosudnog sistema, jačanju nezavisnosti institucija i doslednoj primeni zakonskih rešenja u skladu sa preporukama.

Istakao sam važnost podrške koju Ursula fon der Lajen pruža Srbiji u procesu evropskih integracija, kao i značaj nastavka bliske saradnje sa Evropskom komisijom u narednom periodu.

Razmotrili smo i aktuelne političke i regionalne okolnosti, uz zajedničku ocenu da su odgovoran pristup reformama, očuvanje stabilnosti i nastavak dijaloga od ključnog značaja za evropsku budućnost Srbije i regiona" poručio je Aleksandar Vučić na svom Instagram nalogu.

Autor: Iva Besarabić

