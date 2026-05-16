AKTUELNO

Politika

VUČIĆ SUTRA PUTUJE U AZERBEJDŽAN Predsednik učestvuje na Svetskom urbanom forumu u Bakuu: Planiran i bilateralan sastanak sa predsednikom Alijević

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boraviće 17. i 18. maja u Republici Azerbejdžan, gde će učestvovati na 13. Svetskom urbanom forumu u organizaciji Ujedinjenih nacija, koji se ove godine održava u Bakuu.

Nakon ceremonije otvaranja, predsednik Vučić prisustvovaće obraćanjima domaćina, najviših zvaničnika Ujedinjenih nacija, predstavnika istaknutih globalnih kompanija, kao i vodećih svetskih aktera civilnog društva u oblasti održivog razvoja.

Obraćanje predsednika Vučića predviđeno je u okviru centralnog dela Foruma koji okuplja šefove država i vlada.

Tokom posete Azerbejdžanuplaniran je bilateralni sastanak sa predsednikom te zemlje Ilhamom Alijevim, sastanak sa predstavnicima nekih od najvećih azerbejdžanskih kompanija, kao i niz susreta sa visokim zvaničnicima i učesnicima Foruma.

Autor: S.M.

#Aleksandar Vučić

#Baku

#Srbija

#UN

#predsednik

POVEZANE VESTI

Politika

VUČIĆ NA GLOBSEC FORUMU U PRAGU: Predsednik učestvuje u radu Globalnog bezbednosnog foruma

Politika

VUČIĆ STIGAO U PRAG: Predsednik učestvuje na Globalnom bezbednosnom forumu, imaće susrete sa brojnim zvaničnicima!

Politika

VUČIĆ SUTRA U POSETI TURSKOJ Sastaće se sa predsednikom Erdoganom, planiran i sastanak delegacija dve zemlje

Politika

VUČIĆ U PRAGU SA SVETSKIM LIDERIMA: Predsednik učestvuje na Globalnom bezbednosnom forumu, oglasio se iz Praškog zamka! (FOTO)

Politika

PREDSEDNIK VUČIĆ OD SUTRA U DVODNEVNOJ POSETI NEMAČKOJ: Susret sa Šolcom i učešće na Hamburškoj konferenciji o održivosti!

Politika

PREDSEDNIK VUČIĆ CELE SLEDEĆE NEDELJE U NJUJORKU: Susreti sa više od 40 lidera, učešće na važnim samitima i obraćanje na Generalnoj skupštini UN