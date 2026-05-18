PREDSEDNIK SRBIJE IZ BAKUA! Vučić na Svetskom urbanom forumu: Imperativ je investirati u dekarbonizaciju i odgovor na klimatske promene

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić učestvuje danas u Bakuu na 13. Svetskom urbanom forumu (WUF13) koji će, prema očekivanjima organizatora, okupiti više od 41.000 učesnika iz oko 180 zemalja.

Učestvuju šefovi država i vlada, ministri, gradonačelnici, poslovni lideri, akademici i predstavnici civilnog društva.

Obraćanje predsednika Vučića iz kongresnog centra u Bakuu

Predsednik Vučić se na početku zahvalio na izuzetnom dočeku u Bakuu i Azerbejdžanu, te rekao da želi da čestita Azerbejdžanu na sjanoj organizaciji ovog foruma.

Ukazao je i na izuzetne uspehe i napredak koji je načinio Azerbejdžan te rekao da je to ne samo do marljivosti i predanog rada nego i strasti koju poseduje predsednik Ilijev.

- Još jedan lep doček u Bakuu. Nezaboravan događaj koji ste ponovo organizovali. Veliko hvala predsedniku Alijevu, mom dragom prijatelju. Reći ću vam nešto malo drugačije... Kad dođemo u Baku, kad dođemo u Azerbejdžan, a to se dešava bar jednom godišnje, vidim velike promene. Mnogo napretka. Vidim mnogo napretka koji vi Azerbejdžanci i predsednik Alijev zajedno postižete zbog svoje zemlje i svojih ljudi. I uvek je lakše da to vidi neko ko dolazi iz inostranstva, odnosno stranci, jer ti se mnogo lakše navikneš na promene s kojima se suočavaš, ali mi možemo da vidimo koliko je veliki napredak ostvarila vaša zemlja poslednjih godina, rekao je Vučić i dodao:

- I zato ću vam dati jedno veoma jednostavno objašnjenje. To je zbog vaše marljivosti i posvećenosti, ali osim toga, i zbog nečega što Ilham Alijev ima više nego većina nas, ili više nego svi mi, a to je strast, za svoj narod i prema svojoj zemlji, i zbog toga on ostvari tako sjajan napredak.

Izuzetno ga cenim, i vas, dragi prijatelji, i trudim se da učinim nešto, ne mogu da kažem slično, ali u određenoj meri, u svojoj zemlji, Srbiji, kaže Vučić i dodaje:

- Želeo bih da čestitam Azerbejdžanu na sjajnoj organizaciji 13. Svetskog urbanog foruma i da naglasim važnost inovativne inicijative za prvo organizovanje samita . Održavanje takvog formata biće redovno u budućnosti, i smatram da će to biti veoma značajno za korišćenje punog potencijala Svetskog urbanog foruma.

- U divnom Azerbejdžanu, na obali Kaspijskog jezera, okupili smo se da razmatramo izazove i mogućnosti urbanog razvoja. Ovaj urbani forum ima centralnu temu, bezbedne i otporne gradove i zajednice, spojio je političare, gradonačelnike, zvaničnike lokalne vlasti, poslovne ljude, akademike, nevladine organizacije.

- Uz hiljade prisutnih ovde u Bakuu, zanimanje globalne zajednice za budućnost gradova i izazove sa kojima se suočavaju je očigledno.

- U Bakuu vidimo grad koji odražava tradiciju, otpornost i inovativnost. To je mešavina istorije i inovativnog razvoja, kao svedočanstvo šta je moguće sa održivim urbanim planiranjem i inkluzivnom vlašću. Poznato je da više od pola čovečanstva živi u gradovima, i taj procenat bi trebalo da poraste u budućnosti. Gradovi i varoši su sve više centri ekonomskog rasta, proizvodnje, obrazovanja, digitalizacije i veštačke inteligencije. Bez gradova i urbanog prostora, Bez gradova i urbanog prostora, život na našoj planeti bio bi nezamisliv, dodao je predsednik.

- Često se suočavamo sa problemom prenaseljenosti, neadekvatnog smeštaja, nekontrolisanog zagađenja, razornim efektima klimatskih promena, saobrajnim zagušenjima, lošim menadžmentom otpada..., dodao je Vučić.

- Imperativ je investirati u dekarbonizaciju, prilagođavanje klimatskim promenama i prelazak na obnovljivu energiju, kazao je predsednik u obraćanju delegacijama iz celog sveta dodavši da nam treba više zelenih prostora.

Kad je reč o digitalizaciji i veštačkoj inteligenciji, rekao je sledeće:

- Očigledno je da su pametni gradovi budućnost i da se problemi prenaseljenosti, transportnih zagušenja, parkinga i smeća mogu rešiti kroz rešenja na bazi veštačke inteligencije. Naravno, izazovi veštačke inteligencije moraju biti pažljivo razmatrani, jer prelazak na veštačku inteligenciju donosi probleme u kojima radnici gube poslove, kazao je Vučić.

Posle svečanog otvaranja samita, Vučić razgovarao s potpredsednikom Vlade Slovačke

Na marginama 13. Svetskog urbanog foruma u Bakuu, predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa potpredsednikom Vlade Slovačke Tomašem Tarabom.

- Sa Tomašom Tarabom razgovarao sam o daljem jačanju odnosa Srbije i Slovačke, kao i o mogućnostima za unapređenje saradnje u oblastima infrastrukture, zaštite životne sredine, energetike i održivog urbanog razvoja.

- Ponovio sam zahvalnost Slovačkoj na principijelnoj podršci teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije, kao i na kontinuiranoj podršci evropskom putu naše zemlje. Iskoristio sam priliku i da prenesem poziv premijeru Robertu Ficu da poseti Srbiju. Uveren sam da ćemo u narednom periodu dodatno osnažiti naše političke i ekonomske veze i realizovati važne zajedničke projekte, poručio je predsednik Vučić iz Bakua gde se sastao s potpredsednikom Vlade Republike Slovačke i ministrom životne sredine Tomašem Tarabom, tokom Svetskog urbanog foruma u Bakuu.

Prethodno je Vučić prisustvovao svečanom otvaranju 13. Svetskog urbanog foruma, u čijem centralnom delu će se obratiti.

Autor: A.A.