VUČIĆ U AZERBEJDŽANU Sastao se sa Alijevom, sutra na Svetkom urbanom forumu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Bakuu sa predsednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevim. Vučić će posle imati sastanak i sa predstavnicima najvećih azerbejdžanskih kompanija.

U delegaciji sa predsednikom Vučićem je i prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali.

Bilateralni odnosi između dve zemlje poslednjih godina razvijaju se kroz intenzivnu političku saradnju, ekonomske projekte i strateško partnerstvo u oblasti energetike, infrastrukture i investicija.

Dve države neguju tradicionalno prijateljske odnose, zasnovane na međusobnoj podršci teritorijalnom integritetu i poštovanju međunarodnog prava.

Politički dijalog između Beograda i Bakua dodatno je unapređen čestim susretima državnih zvaničnika i potpisivanjem više sporazuma o saradnji.

Serbiya Respublikasının Prezidenti Aleksandar Vuçiç BMT-nin Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü Sessiyasında (WUF13) iştirak etmək məqsədilə mayın 17-də Azərbaycana səfərə gəlib.



Posebno važnu ulogu imaju odnosi predsednika Aleksandra Vučića i Ilhama Alijeva, koji su više puta istakli da dve zemlje povezuje međusobno poverenje i strateško partnerstvo.

Vučić učestvuje na 13. Svetskom urbanom forumu u organizaciji UN

Tokom posete Azerbejdžanu, Vučić će sutra učestvovati i na 13. Svetskom urbanom forumu u organizaciji Ujedinjenih nacija, a nakon ceremonije otvaranja, prisustvovaće obraćanjima domaćina, najviših zvaničnika Ujedinjenih nacija, predstavnika istaknutih globalnih kompanija, kao i vodećih svetskih aktera civilnog društva u oblasti održivog razvoja.

Alijev je poslednji put boravio u Srbiji u februaru 2026. godine, kada je u Beogradu održan prvi sastanak Saveta za strateško partnerstvo Srbije i Azerbejdžana.

Tom prilikom potpisan je sporazum o izgradnji gasne elektrane u okolini Niša između Srbije i Azerbejdžana potpisan je 15. februara 2026. godine.

Tokom posete razgovarano je o jačanju saradnje u oblasti energetike, infrastrukture, investicija i regionalnog povezivanja. Pre toga, Alijev je krajem 2023. godine posetio Niš.

Vučića očekuje i niz susreta i razgovora sa zvaničnicima koji učestvuju na Forumu.

Obraćanje predsednika Vučića predviđeno je u okviru centralnog dela Foruma koji okuplja šefove država i vlada.

Autor: S.M.