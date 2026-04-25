Zelenski spreman za pregovore sa Rusijom u Azerbejdžanu!

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Andrea Rosa ||

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas u Bakuu, nakon sastanka sa predsednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevim, da je Kijev spreman za novu rundu pregovora sa Rusijom.

Zelenski je istakao da Ukrajina podržava trilateralni format razgovora na tlu Azerbejdžana, naglasivši važnost uloge partnera u posredovanju ka postizanju mira.

- Podelili smo sa predsednikom Azerbejdžana da smo spremni za trilateralne pregovore. Imali smo slično iskustvo u Turskoj, kao i sa američkim partnerima u Švajcarskoj - rekao je Zelenski, prenosi Ukrinform.

Tokom zvanične posete Bakuu, potpisano je šest važnih dokumenata, od kojih se značajan deo odnosi na saradnju u oblasti bezbednosti.

Ukrajinski lider je dodao da Kijev veoma ceni napore Azerbejdžana u mirovnom procesu, čime se ova zemlja pozicionira kao novi potencijalni domaćin za rešavanje sukoba koji potresa Evropu.

Autor: D.S.

