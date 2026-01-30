AKTUELNO

Zelenski poručio Putinu: Dođi u Kijev, ako smeš

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Evgeniy Maloletka/Tanjug AP/Gavriil Grigorov, Sputnik/Pixabay.com, Tanjug AP/Serhii Nuzhnenko, Efrem Lukatsky, Thom Bridge ||

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da je spreman za sastanak sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u okviru mirovnih pregovora, ali je odbacio mogućnost da se takav susret održi u Moskvi ili Belorusiji, poručivši Putinu da dođe u Kijev "ako sme".

"Apsolutno je nemoguće da se sastanem sa Putinom u Moskvi. To bi bilo isto kao i sastanak sa Putinom u Kijevu. Mogu isto tako da ga pozovem u Kijev - neka dođe. Javno ga pozivam, ako sme, naravno", rekao je Zelenski, preneo je Unian.

Govoreći o teritorijalnim pitanjima, Zelenski je rekao da je Ukrajina spremna na kompromis u okviru mirovnih pregovora, ali da i Rusija mora da učini isto.

On je naveo da kompromis nije postignut po pitanju teritorije, posebno kada je reč o Donjeckoj oblasti.

Prema njegovim rečima, zahtevi koji se nameću Ukrajini ne mogu da se smatraju kompromisom, jer podrazumevaju promenu teritorijalnog integriteta zemlje.

Foto: Tanjug AP/ALEXANDER ZEMLIANICHENKO, PETR DAVID JOSEK, PIXABAY.COM

Kao "najmanje problematično rešenje", Zelenski je naveo mogućnost da ukrajinske i ruske snage ostanu na trenutnim pozicijama.

Zelenski je rekao i da nisu vođeni dalji razgovori o američkom predlogu da se region Donbasa proglasi slobodnom ekonomskom zonom, jer ruska delegacija nije imala mandat da odlučuje o tim pitanjima.

Osvrćući se na razmenu ratnih zarobljenika, Zelenski je ocenio da je Rusija zaustavila taj proces, navodeći da Moskva, prema njegovim rečima, ne vidi razmenu kao korist za sebe.

On je dodao da bi Rusija trebalo da razmišlja i o svojim vojnicima.

Autor: Marija Radić

#Kijev

#Rusija

#Ukrajina

#Vladimir Putin

#Volodimir Zelenski

