Zelenski spreman da se sastane sa Putinom: Oglasio se ministar spoljnih poslova Ukrajine

Predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski spreman je na lični sastanak sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom radi rešavanja dva najvažnija pitanja u okviru mirovnih pregovora - o teritorijama i kontroli nad Zaporoškom nuklearnom atomsku elektranom, izjavio je u intervjuu za Evropsku pravdu ministar spoljnih poslova Ukrajine Andrej Sibiha, prenosi UNIAN.

On je rekao da u okviru mirovnog procesa i dalje ostaju nesaglasna dva najosetljivija pitanja: o teritorijama i budućoj kontroli nad nuklearkom u Zaporožju.

"Upravo radi njihovog rešavanja predsednik je spreman da se sastane sa Putinom i da to razmotri", naveo je Sibiha.

Istovremeno je dodao da ne vidi potrebu za svojim sastankom sa šefom Ministarstva spoljnih poslova Rusije Sergejem Lavrovom.

"Ne treba da kreiramo paralelne tokove. Postoje formirane pregovaračke grupe u koje ulaze i predstavnici Ministarstva spoljnih poslova. A kreiranje dodatnih tokova - nije aktuelno, nije potrebno", naglasio je ministar.

Prema njegovim rečima, na pregovorima su vođeni konkretni razgovori o parametrima prekida vatre, procedurama praćenja i verifikacije primirja.

Zelenski zabranio pregovore sa Putinom

U septembru 2022. godine predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski doneo je odluku Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu (SNBO) kojom se zabranjuju pregovori sa liderom Rusije Vladimirom Putinom.

Kasnije, u oktobru 2024. godine, bivši šef Kancelarije predsednika Andrej Jermak objasnio je da se ova odluka odnosila samo na direktne pregovore sa Putinom, ali ne i na bilo kakve pregovore sa predstavnicima Rusije.

U januaru 2025. godine ministar spoljnih poslova Ukrajine Andrej Sibiha je izjavio da zabrana pregovora sa Putinom i dalje ostaje na snazi.

"Po stanju na današnji dan, ova odluka SNBO važi", rekao je šef ukrajinske diplomatije.

Sam Zelenski je u januaru prethodne godine objašnjavao da je donošenjem odluke o zabrani direktnih pregovora sa liderom Kremlja uspeo da se zaustavi separatizam:

"Bilo je mnogo pregovaračkih procesa, mnogo senovitih pregovaračkih koridora. Ja sam to brzo zaustavio. Jednostavno sam zaustavio separatizam u našoj državi. Zabranio sam bilo kome, bilo kojem političkom akteru u Ukrajini da vodi bilo kakve pregovore sa ruskom stranom, sa pristalicama Putina tokom rata. To je bilo kada su njihove trupe bile ovde, u regionu Kijeva."

Po stanju na dan 27. januara 2026. godine predsednička odluka o zabrani pregovora sa Putinom i dalje je na snazi.

Zelenski i Putin se približavaju ličnom sastanku - šta je poznato

Kako je izveštavao UNIAN, američki zvaničnici koji su učestvovali u trilateralnim pregovorima u Abu Dabiju smatraju da postoji realna mogućnost ličnog sastanka Zelenskog sa Putinom.

O tome je izveštavao Axios, ne otkrivajući ime sagovornika koji je komentarisao pregovore u UAE. On je takođe pretpostavio da u slučaju uspeha narednog kruga trilateralnih pregovora u Abu Dabiju može da se otvori mogućnost za sastanke strana u Moskvi ili Kijevu.

Autor: Marija Radić