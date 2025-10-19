ZELENSKI SPREMAN ZA SUSRET SA PUTINOM: Predsednik Ukrajine rekao Trampu da želi na trojni sastanak u Budimpešti

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da je američkom predsedniku Donaldu Trampu tokom sastanka u Beloj kući 17. oktobra rekao da je spreman da mu se pridruži na sastanku sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom u Budimpešti.



"Ako zaista želimo pravedan i trajan mir, potrebne su obe strane ove tragedije. Kako mogu da postoje bilo kakvi dogovori bez nas o nama?", zapitao je Zelenski u intervjuu NBS Njuzu.

Na pitanje da li će insistirati na putovanju u Budimpeštu, Zelenski je odgovorio da je u petak rekao Trampu da je spreman, prenosi Ukrinform.

Tramp je dan pre sastanka sa Zelenskim razgovarao sa Putinom telefonom i nakon razgovora izjavio da će se sastati sa predsednikom Rusije u Budimpešti "da bi razgovarali o mogućnosti okončanja rata između Rusije i Ukrajine".

Na pitanje da li će insistirati na putovanju u Budimpeštu, Zelenski je odgovorio da je u petak rekao Trampu da je spreman, prenosi Ukrinform.

Tramp je dan pre sastanka sa Zelenskim razgovarao sa Putinom telefonom i nakon razgovora izjavio da će se sastati sa predsednikom Rusije u Budimpešti "da bi razgovarali o mogućnosti okončanja rata između Rusije i Ukrajine".

Autor: S.M.