ERDOGAN ZAPALIO SVET PORUKOM POSLE SASTANKA SA PUTINOM: Mir Rusije i Ukrajine 'nije daleko'

Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan izjavio je nakon sastanka sa ruskim liderom Vladimirom Putinom da mir između Rusije i Ukrajine „nije daleko“.

Najavio je i razgovore sa američkim predsednikom Donaldom Trampom o mirovnom planu.

Sastanak u Turkmenistanu

Erdogan i Putin sastali su se u petak u Turkmenistanu, gde su detaljno razmotrili „sveobuhvatne mirovne napore“ usmerene ka okončanju sukoba u Ukrajini. Kabinet turskog predsednika saopštio je da je Turska još jednom potvrdila spremnost da aktivno podrži sve inicijative koje vode ka miru.

„Mir nije daleko“

„Posle ovog sastanka sa predsednikom Putinom, nadamo se da ćemo imati priliku da razgovaramo o mirovnom planu i sa američkim predsednikom Trampom. Mir nije daleko – to jasno vidimo“, poručio je Erdogan novinarima tokom povratka iz Turkmenistana.

Stabilnost Crnog mora

Turski predsednik naglasio je značaj stabilnosti u Crnom moru, istakavši da ono ne sme postati bojno polje. Prema njegovim rečima, ograničeno primirje koje bi se odnosilo na energetska postrojenja i luke moglo bi imati pozitivan efekat na celokupnu situaciju. „Svima je potrebna sigurna plovidba u Crnom moru i ona mora biti garantovana“, dodao je Erdogan.

Napeta situacija na terenu

Uprkos ovim porukama, stanje na terenu ostaje napeto. Ukrajinski zvaničnici naveli su da je Rusija u petak izvela napad na dve ukrajinske luke, pri čemu su oštećena tri broda pod turskom zastavom, uključujući i jedan koji je prevozio prehrambene proizvode. Incident se dogodio svega nekoliko dana nakon što je Moskva zapretila da bi mogla da potpuno preseče ukrajinski pristup moru.

Autor: Dalibor Stankov