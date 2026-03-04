Zelenski: Spremni za trilateralni diplomatski rad čim bezbednosna situacija dozvoli

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je danas da je Kijev spreman za trilateralni diplomatski rad sa Sjedinjenim Američkim Državama i Rusijom na postizanju mirovnog rešenja čim bezbednosna situacija to dozvoli.

Prema njegovim rečima, zbog situacije oko Irana, trenutno nema potrebnih signala za trilateralni sastanak.

„Ali čim nam bezbednosna situacija i opšti politički kontekst dozvole da nastavimo upravo taj, trilateralni, diplomatski rad, to će biti urađeno. Ukrajina je spremna za ovo“, naglasio je Zelenski u video obraćanju.

On je naveo da je razgovarao sa sekretarom Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine Rustemom Umerovim o komunikaciji sa američkom stranom, prenosi Ukrinform.

„Danas sam razgovarao sa Rustemom Umerovim, u vezi sa njegovom komunikacijom sa američkom stranom. Nastavljamo da svakodnevno komuniciramo sa Amerikom“, rekao je Zelenski.

On je zahvalio obaveštajnim službama, Kancelariji predsednika i drugim službama na „preduzimanju koraka kako bi se omogućile dalje razmene zatvorenika“.

„Radimo na tome da vratimo sve naše ljude kući iz ruskog zarobljeništva. Nadamo se dobrim vestima“, saopštio je ukrajinski predsednik.

Zelenski je u subotu izjavio da Ukrajina nastavlja da se priprema za sastanak u trilateralnom formatu i da su definisane ažurirane direktive za pregovarački tim, prenosi Ukrinform.

Autor: Iva Besarabić