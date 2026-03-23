Zelenski se obrušio na Rusiju: Znam šta rade, imamo neoborive dokaze!

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da Ukrajina poseduje „neoborive dokaze“ da Rusija nastavlja da dostavlja informacije Iranu u kontekstu sukoba sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom.

"Pre svega, imamo neoborive dokaze da Rusija nastavlja da dostavlja informacije iranskom režimu. Rusija koristi sopstvene obaveštajne kapacitete i elektronska sredstva, kao i deo podataka dobijenih saradnjom sa partnerima na Bliskom istoku", napisao je Zelenski na Fejsbuku.

Govoreći o situaciji na frontu, Zelenski je istakao da Rusija konstantno uvećava prikaze svojih vojnih uspeha kako bi ih koristila u pregovorima.

"Ruska komanda stalno pokušava da prikaže veće uspehe svojih snaga na frontu, a zatim takve preuveličane podatke koristi u procesu pregovora", rekao je ukrajinski predsednik.

Dodao je da Ukrajina ima informacije da Rusija planira dalje raspoređivanje kopnenih kontrolnih stanica za dronove dugog dometa na privremeno okupiranim teritorijama Ukrajine, kao i postavljanje četiri takve stanice u Belorusiji.

"Reagovaćemo u skladu sa tim. Naložio sam Olegu Ivaščenku da obavesti partnere i predstavnike medija o podacima koje možemo da objavimo", zaključio je Zelenski.

