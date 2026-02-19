Zelenski: Ukrajina i Rusija su bliže završetku vojnih nego političkih pregovora

Ukrajina i Rusija su bliže završetku vojnih nego političkih pregovora, saopštio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Vojska je u trilateralnom formatu razgovarala o tome kako oformiti misiju za praćenje prekida vatre, kada će biti uspostavljena i kada će politički pravac otvoriti te mogućnosti. Razgovarali su o detaljima, tehničkim nijansama i mogućnostima obe strane, posebno Amerikanaca, jer će oni imati vodeću ulogu u praćenju. Dakle, na vojnom planu, bliži su rezultatu, nacrtu sa svim detaljima o tome kako sprovoditi praćenje odmah nakon prekida vatre, rekao je Zelenski na Telegramu.

On je dodao da je potrebno razgovarati o ulozi evropskih zemalja u garantovanju bezbednosti Ukrajine, prenosi Unian.

Njihova uloga je od velikog značaja za nas. Važno je da imamo američke partnere. Ali stalno ističem da su nam, po mom mišljenju, potrebni i evropski predstavnici, naveo je Zelenski.

Ukrajinski predsednik je takođe napomenuo da Rusija pokušava da proda svojoj javnosti "uspešne korake", ali ne uspeva, pre svega, kako je naveo, zbog ofanzivnih akcija Ukrajine na frontu.

Čak i njihova publika, nacionalistički, radikalizovani deo ruskog društva, ne veruje vladi i Putinu. Jer ne vide nikakav napredak na bojnom polju. Rusija trenutno gubi 30.000-35.000 vojnika mesečno, ubijenih ili teško ranjenih. Oni zaista plaćaju cenu od 156 života da bi okupirali jedan kilometar naše zemlje. I mi takođe imamo svoje ofanzivne poteze, a onda oni gube, napisao je Zelenski.

Prema rečima ukrajinskog predsednika, SAD i "moguće" neki evropski lideri razgovaraju o novom dokumentu sa Moskvom, o odnosima NATO i Rusije.

Kada budu imali takav dokument, moći će da razgovaraju o svemu. Ali meni je važno da razgovaraju sa nama o našem potencijalnom mestu u NATO-u. Ne samo sa Rusima, već i sa nama. Zato što se to nas tiče. Iako to mogu da urade i bez nas. Možda mi nešto ne znamo. U svakom slučaju, reagovaćemo na sva iznenađenja, ako se pojave, rekao je Zelenski.

On je napomenuo da smatra dobrom opcijom održavanje trilateralnog sastanka između SAD, Rusije i Ukrajine u Švajcarskoj.

Zelenski je naglasio da Ukrajina poštuje i ceni svoje partnere sa Bliskog istoka i iz drugih zemalja.

Ali, po mom mišljenju, ako se rat dešava u Evropi, onda moramo pronaći mesto u Evropi, naveo je Zelenski.

Ranije je Zelenski, komentarišući pregovore, napomenuo da tri strane imaju tri različita gledišta o teritorijalnom pitanju.

Njujork tajms je izvestio da su Ukrajina i Rusija tokom sastanka razgovarale o ideji stvaranja demilitarizovane zone u Donjeckoj oblasti, koju ne bi kontrolisala nijedna strana.

Strane su takođe razgovarale o stvaranju zone slobodne trgovine u potencijalnoj demilitarizovanoj oblasti, navodi Unian.